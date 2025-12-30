2025, el año en que el fortín de Mestalla acabó desplomándose

¿Mestalla, mito o realidad? En las últimas temporadas, tan cierto ha sido que el Valencia CF se ha aferrado a su condición de local para sobrevivir en la liga española como que el equipo ha perdido el fortín con el que logró acceder a Europa, por última vez, en 2018 y 2019. La reacción con la que, en 2025, los blanquinegros salvaron la categoría después de 24 semanas en puestos de descenso se originó entre las cuatro paredes del coliseo de la Avenida de Suècia. La caída en esta primera vuelta de la temporada 2025/26, no obstante, ha alcanzado tanta profundidad porque los números en casa también han decepcionado y han conformado un cóctel letal junto con la preocupante incapacidad exhibida a domicilio.

Como visitante, con solo tres puntos en ocho partidos, el Valencia es en compañía del Elche CF el segundo peor conjunto de la Liga. Únicamente los supera en este negativo ranking Osasuna, que tiene dos puntos en nueve jornadas jugadas en El Sadar. Una realidad que esconde otra menos traumática, aunque también preocupante. Hasta diez equipos han hecho más como locales que los de Corberán, undécimos en una hipotética clasificación que contabilizase solo las jornadas jugadas en su feudo por cada uno de los 20 clubes de Primera división. En ella, a día de hoy, todos los que ocupan posiciones europeas se sitúan por encima de los blanquinegros.

Los partidos sin ganar doblan las victorias en casa

De los 16 puntos que los valencianistas han sumado en lo que va de competición, 13 han llegado en València, gracias a las victorias sobre el Getafe (3-0), el Athletic (2-0) y el Levante (1-0), además de los cuatro empates a un gol con la Real Sociedad, el Betis, el Sevilla y el Mallorca. Por lo demás, dos derrotas ante el Real Oviedo (1-2) y el Villarreal (0-2). En el cómputo global, el número de partidos en los que han volado puntos de Mestalla (6) es el doble de los que acabaron en triunfo (3).

El 10 de enero, en el derbi con el Elche CF, el Valencia arrancará el último año de vida de enero a diciembre en el viejo Mestalla, siempre y cuando se terminen cumpliendo las previsiones del club de trasladarse al nuevo estadio en el verano de 2027. Una vez más, con el propósito de mejora como visitante como pauta necesaria, el límite que pueda alcanzar el conjunto blanquinegro en la Liga pasará por su rendimiento como local con el apoyo de más de 40 000 incondicionales.

En la primera parte del año natural, la resurrección de la mano de Corberán elevó al equipo a medias como local dignas de 2019 y 2020 -dos puntos por partido-. Siete de las diez victorias de 2025 en Mestalla se produjeron todavía durante la campaña 2024/25 (Real Sociedad, Celta, Leganés, Valladolid, Mallorca, Sevilla y Getafe). Gracias, especialmente, a las 22 unidades cosechadas en 11 partidos, el entrenador de Cheste dejó al Valencia en Primera e, incluso, con la esperanza a finales de abril de luchar por la plaza de Conference League.

El Valencia, en Mestalla en 2025

Enero

Valencia 1 - 2 Real Madrid D

Valencia - Real Sociedad 1-0 V

Febrero

Valencia 2 - Celta 1 V

Valencia 0 - Barcelona 5 (Copa) D

Valencia 2 - Leganés 0 V

Valencia 0 - Atlético 3 D

Marzo

Valencia 2 - Valladolid 1 V

Valencia 1 - Mallorca 0 V

Abril

Valencia 1 - Sevilla 0 V

Valencia 1 - Espanyol 1 E

Mayo

Valencia 3 - Getafe 0 V

Valencia 0 - Athletic 1 D

------

Agosto

Valencia 1 - Real Sociedad 1 E

Valencia 3 - Getafe 0 V

Septiembre

Valencia 2 - Athletic 0 V

Valencia 1 - Oviedo 2 D

Octubre

Valencia 0 - Villarreal 2 D

Noviembre

Valencia 1 - Betis 1 E

Valencia 1 - Levante 0 V

Diciembre

Valencia 1 - Sevilla 1 E

Valencia 1 - Mallorca 1 E

En cambio, el vuelo de los murciélagos en casa se desplomó en la segunda mitad de 2025, tiempos en los que tan solo se ha obtenido en Mestalla el 48 % de los puntos con un balance total de tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Una pobre media de 1,44 puntos por jornada en lo que va de Liga 25/26 que provoca que, a estas alturas, el equipo se halle por debajo del rendimiento medio que se ha cosechado como local al lado de la afición. De hecho, hay que remontarse a la campaña 21/22 para dar con un registro inferior en el global de las 19 jornadas en casa.

Como se observa en el gráfico inferior, los meses de 2025 en los que el equipo consiguió más del 50 % de los puntos disputados en Mestalla terminaron con agosto y el verano. Y lo peor se dio en los últimos meses, ya que en octubre, noviembre y diciembre los de Corberán solo pudieron imponerse al Levante UD, merced a la chilena de Hugo Duro.

Evidentemente, el Valencia vive en la urgencia de tener que mejorar lejos del abrigo de su afición, pero también en la de hacerse más fuerte en casa para evitar cuanto antes los peligros del abismo de la Segunda división y también poderse ilusionar a fin de curso con metas algo más ambiciosas que la permanencia.

2026, último año completo en 'casa'

El año 2026, en principio, el último completo en coliseo de la Avenida de Suècia, se presenta en su primera mitad apasionante y complicado para un Valencia obligado a resurgir de nuevo en una segunda vuelta. Seis de los diez primeros de la tabla, a día de hoy, visitarán Mestalla, entre ellos, cuatro de los cinco que encabeza la clasificación: Barcelona, Real Madrid, Barcelona y el sorprendente Espanyol, que ha fomentado su notable estado de forma con un equilibrio de resultados positivos tanto en su estadio como lejos de él.

