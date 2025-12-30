Novedades que afectan al once en el último entrenamiento del Valencia CF

El Valencia CF continúa en la Ciutat Esportiva con la preparación del primer partido del año, el del sábado a las dos de la tarde frente al RC Celta de Vigo en Balaídos. Entre las bajas del equipo se mantiene la del pivote titular, Pepelu.

A causa de una gripe, el centrocampista de Dénia no ha podido ejercitarse junto con el grupo. No obstante, todavía tiene tres días por delante para poder recuperarse totalmente y formar en el once del sábado ante el Celta en el partido correspondiente a la jornada 18 del campeonato nacional de Liga.

Dimitrievski sigue ejercitándose al margen

Aparte de Pepelu, la otra ausencia en la sesión ha sido la del portero suplente Stole Dimitrievski, que ya se perdió el penúltimo encuentro del año, los dieciseisavos de final de la Copa del Rey como consecuencia de una "lesión en el aductor de su muslo derecho".

Contra el Sporting de Gijón debió actuar bajo los palos Julen Agirrezabala, quien seguirá haciéndolo, como es habitual en la LaLiga, este 3 de enero en Balaídos.

Las buenas noticias en la sesión de este martes llegaron en el eje central de la defensa. Mermadas por problemas físicos en la recta final de competición en 2025, el año comenzará recuperando piezas. Tanto César Tárrega como Eray Cömert se han entrenado con el resto del grupo este martes.

Eray Cömert, central suizo del Valencia CF / VCF Media

El central de Aldaia ha dejado atrás una gripe, igual que Pepelu, mientras que el suizo está en la recta final de la recuperación de las molestias, en la "musculatura abdominal", que le obligaron a dejar su sitio en el once en el último tramo del Atlético - Valencia del 13 de diciembre.

Probable once en Balaídos

En principio, si nada se tuerce, Carlos Corberán volverá a confeccionar un once del Valencia muy similar al más utilizado en los meses de noviembre y diciembre: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Pepelu (Santamaría), Ugrinic (Guerra), Luis Rioja, André Almeida, Beltrán (Danjuma) y Hugo Duro.