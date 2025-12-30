Pablo Aimar no pierde el toque ¡Golazo en un amistoso!

Pablo Aimar es el ídolo de una generación entera. No solamente de valencianistas, sino también de muchos aficionados al fútbol. Incluso leyendas del fútbol como Leo Messi lo tienen entre sus ídolos. Talento inagotable y carisma inconfundible reunidos en apenas metro setenta de malabarista argentino que regaló espectáculo durante su carrera... Y que la sigue dejando después de su retirada.

Este fin de semana se jugó el amistoso “El Deporte Nos Une” en Río Cuarto, ciudad que vio nacer y crecer a la leyenda valencianista y en él Aimar se volvió a vestir de corto. Ya en el calentamiento se pudo ver que conserva el toque, con una serie de malabarismos que hicieron las delicias de los allí presentes.

Pablo Aimar con el Valencia CF / Valencia CF

Definición de 'crack'

El mejor momento, no obstante, llegó cuando Aimar pudo descolgarse a la espalda de la defensa y recibir un balón delante del portero. La forma de definir, como no, fue la mejor posible: balón por encima del guardameta con un toque inconfundible.

El encuentro benéfico, que reunió a otras figuras del mundo del fútbol como Guido Herrera, Julio Buffarini, Siro Rosané, Gonzalo Maffini, Héctor Bracamonte, Iker Zufiaurre, Daniela Pontel, César La Paglia, Julián Malatini y Franco Constanzo.

Ídolo de Río Cuarto

Aimar es el mayor ídolo local de Río Cuarto, hasta el punto de que la Ciudad Deportiva de allí fue bautizada con su nombre, un gesto que emocionó al mítico '21': "Ni en el mejor de mis sueños me imaginé que algo iba a llevar mi nombre. Hoy lo lleva un lugar donde miles de niños vienen a divertirse y a hacer amigos. Estoy muy orgulloso y muy emocionado", explicó.