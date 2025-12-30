La respuesta de los Lim a las pretensiones de la Real Sociedad por Umar Sadiq

El mercado del Valencia CF vive en un bucle. Terminó en verano con negociaciones infructuosas por Umar Sadiq, y así, de la misma manera, ha comenzado en invierno. Tal y como informó SUPER la semana pasada, la Real Sociedad solicita entre 4 y 5 millones por el delantero nigeriano, una cifras que condicionarían negativamente las posibilidades del club de Mestalla para afrontar otras necesidades que el entrenador considera también urgentes, el central zurdo y el mediocentro de corte defensivo.

Carlos Corberán desea complementar el ataque, donde en la posición de '9' se alternan Hugo Duro y Lucas Beltrán, con un jugador de las características técnicas y físicas de Umar Sadiq, al que disfrutó con éxito en la primera mitad de 2025. El futbolista de la Real, entidad con la que tiene contrato en vigor hasta junio de 2028, fue clave en varias de las victorias con las que el Valencia recuperó el pulso en busca de la permanencia en Primera y ahora es un deseo prioritario para el técnico.

Sin embargo, aunque la Real no se cierre a una 'cesión' que aplace la compra del futbolista a final de curso -entre mayo y julio- las cantidades que reclama, además del salario que le queda por percibir en Donostia, convierten en complicada la operación a estas alturas. Tal y como informa este martes 'À Punt Esports', el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, sigue sin querer que el club afronte la suma que pide Jon Aperribay, presidente realista.

Ron Gourlay, CEO de Fútbol, maneja un presupuesto limitado por las restricciones de Lim y las propias del Fair Play Financiero para este mercado de enero. Así que, mientras la Real, no entre en rebajas todo no se va a poder. Gourlay deberá decidir con el entrenador, bajo la supervisión de los Lim, Peter y Kiat, si el dinero disponible se encamina todo hacia el delantero nigeriano o, por el contrario, se activan alternativas más económicas que permitan también reforzar defensivamente el equipo.

Aperribay, en sus trece

Aperribay continúa empeñado en recuperar una parte de la elevada inversión que hizo el club 'txuri-urdin' en septiembre de 2022, cuando fichó a Sadiq por 20 millones de euros, procedente de la UD Almería. En todo este tiempo, el africano solo ha hecho cinco dianas en 57 partidos como realista. Tras su fichaje frustrado por el Valencia en verano, con los vascos fue vital con un gol y una asistencia contra el Reus (2ª Federación) en la segunda ronda de Copa. También provocó el penalti con el que la Real le empató al Elche sobre la bocina en el Martínez Valero. Nada más.

Hoy, a diferencia del verano, desde el entorno de Sadiq se aclara que el de Kaduna no se cerrará en banda únicamente con la carta del Valencia. Una situación que se lo pone un poco más difícil a los de Mestalla, aunque también podría servir para que la Real sea más condescendiente con su salida, si nada se concreta en las últimas semanas de enero.