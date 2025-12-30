El Valencia CF renueva a Pablo García, un baluarte de la cantera que seguirá creciendo en el Juvenil A

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Pablo García (17 años) para ampliar su vinculación contractual, reafirmando así su apuesta por el talento formado en casa y por un futbolista que representa a la perfección los valores de la Academia VCF. El defensa, que cumple su duodécima temporada vistiendo la camiseta valencianista, prolonga su compromiso con el club en un momento clave de su etapa formativa y deportiva.

Formado íntegramente en la cantera del Valencia CF, Pablo García ha ido superando cada una de las etapas del fútbol base con constancia, trabajo y una evolución sostenida que le ha permitido ganarse la confianza de los técnicos. Su renovación no solo reconoce el rendimiento ofrecido hasta la fecha, sino también el potencial de crecimiento que el club vislumbra en un jugador que conoce a la perfección la identidad y la exigencia del escudo.

Un crecimiento sostenido desde el Juvenil B

La pasada temporada fue especialmente significativa para el defensor, que firmó un muy buen papel en el VCF Juvenil B, convirtiéndose en una pieza importante del equipo en Liga Nacional. Pablo García disputó 31 partidos oficiales, acumulando minutos, experiencia y madurez competitiva en una categoría exigente que le permitió dar un paso adelante en su desarrollo.

Ese rendimiento fue clave para que el club siguiera de cerca su progresión y para que el futbolista comenzara la presente campaña dando el salto definitivo al VCF Juvenil A, el escalón más alto del fútbol formativo antes del fútbol semiprofesional.

Presente en el Juvenil A líder de División de Honor

En la actual temporada, Pablo García forma parte de la plantilla del VCF Juvenil A, aunque su participación hasta el momento ha sido parcial. El defensa ha disputado 7 partidos de las 14 jornadas celebradas, en un contexto de alta competencia interna y exigencia máxima en un equipo que está rindiendo a un nivel sobresaliente.

El Juvenil A del Valencia CF 25/26 / Valencia CF

El conjunto valencianista es líder del Grupo VII de División de Honor con 37 puntos, aventajando en seis al Levante UD, segundo clasificado con 31. Un escenario ideal para que jugadores como Pablo García continúen creciendo, aprendiendo y sumando experiencias en una de las ligas juveniles más potentes del panorama nacional.

Pablo García, continuidad y sentimiento valencianista

La renovación de Pablo García simboliza la continuidad de un proyecto que mira al futuro sin perder de vista la esencia de la cantera. Su historia en el Valencia CF es la de un futbolista paciente, constante y comprometido, que sigue dando pasos firmes dentro de una de las academias más prestigiosas del fútbol español.

Con contrato renovado y un entorno competitivo de máximo nivel, Pablo García encara los próximos meses con el objetivo de seguir creciendo, sumar protagonismo en el VCF Juvenil A y continuar escribiendo su historia en el club de su vida.