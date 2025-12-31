El Celta recupera a Borja Iglesias para el duelo contra el Valencia

Novedades en el Celta para el partido ante el Valencia CF en Balaídos. El delantero Borja Iglesias, máximo goleador del Celta con cinco tantos, estará a disposición de Claudio Giráldez para el primer partido de 2026 contra el Valencia, previsto para el sábado 3 de enero, ha informado este miércoles el club gallego.

El jugador de la selección española de fútbol, que no pudo jugar el último partido contra el Real Oviedo por una lesión en el costado derecho, ya entrena con sus compañeros en la ciudad deportiva, por lo que los servicios médicos esperan darle el alta antes del duelo contra el conjunto valencianista.

Borja Iglesias ha acortado sus vacaciones para su recuperación y evitar perderse así en enero los partidos ligueros ante Valencia, Sevilla, Rayo y Real Sociedad, además de los duelos europeos contra Lille y Estrella Roja, en los que el equipo celeste se juega su continuidad en la Liga Europa.

En la dinámica del grupo también trabajaron por segundo día Pablo Durán y Carlos Domínguez, a punto de superar una lesión de hombro y una rotura fibrilar, respectivamente, por lo que también podrían reaparecer en el primer partido de Liga de 2026. Para esa cita está casi descartado Mihailo Ristic, que continúa con un trabajo individual tras sufrir el enésimo contratiempo muscular.

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, observa al 'staff' del Real Madrid en el partido de la primera vuelta en Balaídos. / ALBA VILLAR | FDV

Luca de la Torre dice adiós al Celta y firma por Charlotte

El Celta y el Charlotte estadounidense cerraron el traspaso de Luca de la Torre al equipo de Carolina del Norte, con el que el centrocampista de San Diego de 27 años se comprometió hasta 2029 con opción a otra temporada más. No se conoce el coste económico de esta operación de traspaso, pues solo el equipo americano desveló que ha desembolsado 50.000 dólares al San Diego, en el que el jugador estaba cedido por los célticos, como pago por derechos de tanteo que se incluirán en el reparto general de fondos de 2026.