Cristhian Mosquera, la baja que el Valencia CF más está pagando

Después de los 19 primeros partidos oficiales de la temporada 2025/26 (17 de LaLiga y dos de la Copa del Rey) son diez los futbolistas a los que el entrenador, Carlos Corberán, ha dado más de 1000 minutos de juego. Un top 10 conformado en este orden por Julen Agirrezabala, César Tárrega, Diego López, Pepelu, José Copete, Luis Rioja, Arnaut Danjuma, Javi Guerra, José Gayà y Hugo Duro. A simple vista, comparándolo con el grupo selecto de 11 hombres que terminó el curso por encima de los 2000 minutos sobre el campo, una conclusión salta a la vista: el Valencia CF echa mucho de menos al hispanocolombiano Cristhian Mosquera. Eso, sin contar que únicamente tres de los ocho fichajes entran entre los diez que más han participado.

Pese al inicio esperanzador de Arnaut Danjuma, con el tiempo el refuerzo que más se ha consolidado es el portero Agirrezabala. El cedido por el Athletic ha completado todos los partidos de Liga y la eliminatoria copera frente al Sporting de Gijón por la ausencia del lesionado Stole Dimitrievski. Tras Julen, aparece el incombustible Tárrega, que solo cuenta con un partido menos que el meta guipuzcoano, el que tuvo que perderse por sanción contra el Atlético de Madrid.

Mosquera, cinco millones más valioso

Uno de los 'agujeros' en la comparativa con la pasada campaña se encuentra en el centro de la defensa. El adiós del Mosquera, vendido al Arsenal por 15 millones de euros, más otros cuatro en función de objetivos, se ha notado. Titular sin discusión, tanto para Baraja como para Corberán, el actual zaguero de los 'gunners' concluyó el curso 24/25 como el futbolista con más minutos de toda la plantilla: 3615 repartidos en 41 partidos (37 completados en la Liga y cuatro de Copa). Medio año más tarde, pese que arrastra una lesión de tobillo, el defensa alicantino se ha hecho sitio en el poderoso Arsenal de Arteta y la feroz competencia que lo envuelve. De hecho, su valor de mercado ha ascendido cinco millones de euros, hasta los 35, desde su salida de Mestalla.

Julen Agirrezabala, portero del Valencia CF, cedido por el Athletic Club / VCF Media

Sobre todo, en los comienzos de temporada, el Valencia acusó la marcha de Mosquera o un recambio que jugase con fluidez y dinamismo la pelota desde el perfil izquierdo del eje de la zaga. Un futbolista que, a día de hoy, se busca en el mercado de invierno, aunque habrá que ver cómo Ron Gourlay, CEO de Fútbol, y el propio entrenador reparten el limitado presupuesto para fichajes que autoriza el máximo accionista, Peter Lim. El otro central vendido en verano, Yarek, que se fue con 1240 minutos en 19 partidos oficiales ha rebasado ya con creces esa cantidad en medio año en las filas del PSV Eindhoven. Allí se ha ha erigido en uno de los baluartes del conjunto de Peter Bosz, quien le ha dado 1784 minutos en 23 encuentros.

La prioridad número uno es la de un delantero que afile el colmillo ofensivo del equipo, y después el central y el pivote. En los últimos dos meses, Copete ha ido mejorando su rendimiento y, con ello, se ha afianzado en el once inicial. Si bien, su quinto lugar en el ranking de los que más juegan dista bastante del primero destacado que ocupó Mosquera al final de la temporada 2024/25.

Los diez futbolistas que superan los 1000 minutos de juego en la campaña actual. Solo tres de los ocho fichajes entran en este top 10 / Transfermarkt

Asimismo, el listado de minutos jugados también explica la búsqueda de un '9' que complemente a Hugo Duro. El madrileño, tanto en el ranking de finales de mayo como en el actual, es el único delantero centro presente. En ambos casos, el máximo artillero de los blanquinegros surge en la décima posición.

Sin Barrenechea, Pepelu se queda solo como 'stopper' en el ranking

Conforme al parámetro de los minutos de juego que ofrece el técnico, la otra gran carencia del equipo se sitúa en el pivote defensivo. En la anterior campaña, Enzo Barrenchea fue de menos a más hasta vivir unos dulces meses bajo la dirección de Corberán. Se convirtió en el sostén del equipo que se levantó del suelo de la clasificación para sellar en marzo la permanencia y abrir una brecha de esperanza europea que no se concretó. La progresión del medio argentino, aparte de para un pase millonario del Aston Villa al Benfica, le valió para cerrar el curso como el octavo jugador con más minutos del Valencia 24/25. Solo se cayó en la primera parte del año dos partidos por molestias en el tobillo y otro por sanción.

Once futbolistas rebasaron la barrera de los 2000 minutos en competición oficial la pasada temporada 24/25 / Transfermarkt

A día de hoy, el recambio natural de Barrenechea, Baptiste Santamaría, se ha deshinchado desde su notable mes de septiembre. Por fortuna para el equipo, Pepelu cogió el relevo por entonces y fue clave en la variación táctica que en noviembre mejoró las sensaciones trasmitidas por el Valencia. No obstante, los equilibrios en la línea de medios no son los mismos, en buena medida por la caída en el rendimiento de Javi Guerra, y el porcentaje de minutos de los mediocentros es inferior, salvo en el caso de Pepelu, que sube en protagonismo sin alternativas más fiables que el de Dénia. El galo ex del Satede de Rennes apenas alcanza los 731' con hasta 13 futbolistas por delante en el ranking.

Los extremos, Diego López y Luis Rioja, continúan siendo piezas básicas, aunque la competencia con un Danjuma, que ha experimentado un bajón alarmante, les ha restado algo de prensencia. El neerlandés atraviesa por la sequía goleadora más dura que se le recuerda. Sus goles se agotaron en el Valencia - Oviedo del 30 de septiembre, día en el que hizo el 1-0, pero cuando comenzó también su bloqueo con el penalti fallado en la segunda mitad, antes de la remontada letal de los carbayones en los instantes finales del choque. En total, 688 minutos sin ver portería.

Bajo rendimiento del global de fichajes

Sin embargo, Danjuma es uno de los fichajes que surge entre los hombres más utilizados por Corberán junto con Copete y, en especial, Agirrezabala. Del resto, ni rastro, hasta Santamaría. Como decimosexto en la lista de participación se coloca Lucas Beltrán (615'), recuperado para la causa gracias a los 'chispazos' que mostró en la Copa y con su golazo en el Metropolitano desde fuera del área.

Más abajo, en las posiciones 18, 19 y 20 Dani Raba (417 minutos), Filip Ugrinic (307') y Largie Ramazani (223'). Mientras el español no acaba de encontrar su sitio en el ataque de Corberán, el suizo, aquejado de molestias en la rodilla en el primer cuarto de la temporada, ha comenzado recientemente a ganar espacio en la medular en detirmento de un desmejorado Guerra. El extremo cedido por el Leeds, mientras tanto, no está dando lo que de él se esperaba más allá del mes y medio que ha estado K.O. por una lesión muscular.

Diakhaby vuelve a ser un motivo de esperanza

A modo de conclusión, el único fichaje que ha respondido cubriendo en parte el vacío de Giorgi Mamardashvili está siendo el guardameta Agirrezabala. Copete progresa adecuadamente, aunque la sombra de Mosquera es demasiado larga y para hacerlo olvidar el Valencia necesitará reforzarse o encomendarse a que la vuelta de Mouctar Diakhaby sea nuevamente efectiva después de dos meses fuera a causa de una rotura en los isquios. Ya sumó 45 minutos en Gijón en los dieciseisavos de Copa, no obstante, el cuerpo téncico se halla a la espera de que a partir de 2026 pueda ser el hombre que urge para ayudar a sellar la defensa y mejorar la fluidez con la que originar el juego desde su eje central izquierdo. El francoguineano TAN solo ha disputado 499 minutos en lo que va de temporada.