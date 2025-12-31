El Valencia se examina en Balaídos para romper su maldición a domicilio y evitar otro récord negativo
El equipo de Carlos Corberán inicia 2026 en Vigo ante el Celta con la urgencia de ganar lejos de Mestalla tras una primera vuelta sin triunfos fuera de casa, una situación que apenas tiene precedentes en la historia del club
El Valencia CF arrancará el año 2026 en Balaídos con una presión añadida. No se trata solo de sumar puntos para mejorar su clasificación, sino de cortar una dinámica que amenaza con convertirse en histórica. El conjunto dirigido por Carlos Corberán todavía no sabe lo que es ganar a domicilio en la presente temporada y visita al Celta de Vigo con el objetivo de evitar cerrar la primera vuelta sin una sola victoria lejos de Mestalla, algo que ya ocurrió el curso pasado.
Los números no engañan. En sus primeras ocho salidas ligueras, el Valencia ha firmado un balance de cinco derrotas y tres empates, con apenas 3 puntos de 24 posibles, lo que supone un 12,5% del total. Un rendimiento muy pobre que se traduce también en las áreas: 18 goles encajados y solo 5 a favor.
Un lastre que se repite lejos de Mestalla
El equipo blanquinegro ha caído en escenarios de máxima exigencia como el Metropolitano (2-0), El Sadar (1-0), Montilivi (2-1), el Santiago Bernabéu (4-0) o el Olímpic de Barcelona (6-0). A ello se suman empates que dejaron sensaciones dispares ante Espanyol (2-2), Alavés (0-0) y Rayo Vallecano (1-1). Demasiados tropiezos para un club acostumbrado históricamente a competir mejor fuera de casa.
La situación recuerda de manera inevitable a la campaña pasada, cuando el Valencia también cerró la primera vuelta sin ganar a domicilio. Entonces el balance fue de seis derrotas y cuatro empates, con 16 goles en contra y solo 5 a favor. La primera victoria no llegó hasta la jornada 30, cuando el equipo sorprendió al Real Madrid en el Bernabéu (1-2).
Un precedente histórico poco alentador
Encadenar dos temporadas consecutivas sin ganar fuera de casa en el primer tramo del campeonato es algo prácticamente inédito en la historia del Valencia CF. Solo existe un precedente, y se remonta a las campañas 1981-82 y 1982-83, cuando la Liga contaba con 18 equipos.
En la temporada 81-82, el balance fue de un empate y siete derrotas como visitante. Peor aún fue el curso siguiente, en el que el equipo encadenó diez derrotas consecutivas fuera de casa y acabó el campeonato sin una sola victoria a domicilio, con un saldo final de dos empates y quince derrotas. Un recuerdo que nadie en Mestalla quiere volver a revivir.
Balaídos, un escenario de equilibrio en los últimos años
Más allá del contexto general, el Valencia puede agarrarse a los precedentes recientes en Balaídos. El balance de los últimos seis enfrentamientos ligueros entre Celta y Valencia en Vigo refleja una igualdad notable, con resultados muy ajustados y alternativas para ambos conjuntos. En ese periodo, el Valencia ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas, una estadística que refuerza la idea de un duelo competido.
Temporada 2020/21: Aspas decide el duelo
En la campaña 2020/21, el Valencia cayó por 2-1 en Balaídos en un partido marcado por la figura de Iago Aspas. El capitán celeste firmó un doblete que neutralizó el tanto de Maxi Gómez, exdelantero del conjunto gallego. Fue un encuentro igualado, pero resuelto por la calidad individual del internacional español.
Temporada 2021/22: Victoria valencianista con personalidad
Un año después, el Valencia volvió a asaltar Balaídos con una victoria por 1-2 ante el Celta de Vigo. Iago Aspas volvió a ver puerta para el conjunto gallego, pero los goles de Maxi Gómez y Hugo Duro permitieron al equipo blanquinegro sumar los tres puntos en un partido muy trabajado, en el que destacó por su solidez y gran eficacia ofensiva.
Temporada 2022/23: Remontada y triunfo en Balaídos
En la temporada 2022/23, el Valencia repitió victoria en Balaídos con otro triunfo por 1-2. El equipo dirigido por Rubén Baraja se jugaba mucho y desde el inicio mostró una actitud muy ambiciosa. Justin Kluivert adelantó a los valencianistas tras una gran acción individual de Diego López. Sin embargo, Sferovic igualó el encuentro, lo que supuso un golpe anímico para el Valencia. Finalmente, Alberto Marí apareció para firmar el gol decisivo con un espectacular remate de cabeza y dar tres puntos vitales a un Valencia muy necesitado.
Temporada 2023/24: Reparto de puntos en un 'descafeinado'
El enfrentamiento de la temporada 2023/24 terminó con un empate 2-2 en un partido sin nada en juego. El Valencia se adelantó gracias a un gol en propia puerta de Carlos Domínguez tras una gran internada por banda izquierda de Correia, que actuó como lateral izquierdo. Iago Aspas igualó el marcador y Alberto Marí volvió a marcar en Balaídos casi un año después, repitiendo escenario respecto a la temporada anterior. Finalmente, Douvikas firmó el empate definitivo para el Celta.
Temporada 2024/25: El Celta se impone con claridad
En el precedente más reciente, correspondiente a la temporada 2024/25, el Celta logró una victoria contundente por 3-1. Iago Aspas, Óscar Mingueza y Fran Beltrán fueron los autores de los goles del conjunto celeste, que dejaron en anécdota el tanto inicial de Diego López, marcado tras una brillante asistencia de chilena de Rafa Mir.
Un partido clave para cambiar la narrativa
Con este contexto, el duelo en Balaídos se presenta como una oportunidad clave para el Valencia. Los precedentes recientes muestran un equilibrio real entre ambos equipos en Vigo, pero la realidad actual es tozuda: el conjunto de Corberán aún no ha ganado a domicilio esta temporada y necesita hacerlo para no seguir ampliando una racha negativa que empieza a pesar demasiado.
El inicio de 2026 puede marcar un punto de inflexión. Ganar en Balaídos no solo significaría sumar tres puntos vitales, sino también romper una barrera psicológica y estadística que amenaza con enquistarse. Para el Valencia, no es un partido más: es una prueba de carácter, de ambición y de supervivencia competitiva lejos de Mestalla.
