El Valencia empieza 2026 con el equipo al completo antes de visitar al Celta de Vigo

El Valencia CF abrió este jueves, 1 de enero, el año 2026 con una sesión de trabajo marcada por las buenas noticias en la Ciutat Esportiva de Paterna. Carlos Corberán pudo contar con prácticamente toda la plantilla en el inicio de la preparación del partido de este sábado ante el Celta de Vigo en Balaídos, correspondiente a la jornada 18 del campeonato nacional de Liga. En tierras gallegas, los 'murciélagos' buscarán su primera victoria a domicilio de la temporada.

En definitiva, cambiar de raíz -e inicio de año- la tendencia que le viene lastrando a lo largo del último lustro, la negativa racha como visitante. Por ejemplo, sin retroceder demasiado en el tiempo, los valencianistas apenas ganaron dos encuentros en todo 2025, los jugados en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (1-2) y en el estadio Gran Canaria contra la UD Las Palmas (2-3) en los meses de abril y mayo, respectivamente.

La principal novedad en el entrenamiento ha sido la vuelta al grupo del guardameta Stole Dimitrievski, que sigue avanzando en su recuperación y ya realizó parte del entrenamiento con sus compañeros tras la lesión sufrida en el muslo derecho. Percance muscular que le impidió medirse al Sporting de Gijón en la Copa del Rey en los dieciseisavos de final.

Entrenamiento al mediodía tras la Nochevieja

La sesión de este jueves arrancó al mediodía, un par de horas más tarde de lo habitual en el horario invernal de entrenamientos para permitir que los jugadores pudieran descansar tras haber cerrado el año con amigos y familias.

Más allá de la portería, donde Julen Agirrezabala será el titular indiscutible, Corberán confía en recuperar para el duelo en Vigo a varios futbolistas importantes. Eray Cömert, que había arrastrado molestias físicas, evoluciona favorablemente, mientras que César Tárrega y Pepelu ya han superado el proceso gripal que les afectó en los últimos días de 2025 y trabajan con normalidad. La sesión se desarrolló al mediodía, en un horario excepcional para facilitar el descanso del grupo tras las celebraciones de fin de año.

Con todo esto, el entrenador podrá alinear, si nada se tuerce, el once que más garantías le ha ofrecido este curso: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Pepelu, Guerra (Ugrinic); Almeida, Rioja, Danjuma y Hugo Duro.

El Celta también recupera piezas

El Valencia llegará a Balaídos con más efectivos y mejores sensaciones, aunque enfrente tendrá a un Celta que también recupera piezas. Pablo Durán y Borja Iglesias estarán disponibles para Claudio Giráldez, mientras que el central Carlos Domínguez podría recibir el alta médica. Un contexto que no resta confianza al conjunto de Corberán, que arranca 2026 con optimismo y con la intención de dar un paso adelante lejos de Mestalla.