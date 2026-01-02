Alderete se merienda a Haaland e Inglaterra se deshace en elogios hacia el exalencianista

Pasan las temporadas y la decisión del Valencia CF de no fichar en propiedad a Omar Alderete es cada vez más sangrante. Primero por el buen nivel que ofreció en el Getafe, pero sobre todo viendo la explosión que está teniendo en la Premier League. El paraguayo se ha convertido en el mariscal de la defensa del Sunderland, equipo revelación del campoenato inglés -séptimo en la tabla- con un rendimiento que está fuera de toda duda.

El exvalencianista firmó una actuación completamente memorable frente al Manchester City y fue una de las grandes figuras del encuentro al lograr frenar a un delantero de la talla de Erling Braut Haaland. El defensor paraguayo dio una masterclass de solidez, inteligencia táctica y una notable concentración durante los 90 minutos, convirtiéndose en un muro difícil de superar para el vigente campeón inglés, al que le sacó un más que meritorio empate a cero que confirma el gran nivel de los Black Cats y el estratosférico nivel del que fuera jugador del combinado de Mestalla.

Secó a Haaland con números que hablan solos

Desde el primer minuto, Alderete se impuso en los duelos individuales y cerró todos los espacios por los que el noruego y todo el elenco de estrellas del City pudieran colarse y causar estragos. Su desempeño quedó reflejado en números muy contundentes: logró el cien por cien de entradas ganadoras, sumó hasta once despejes clave para aliviar la presión rival, registró tres intercepciones y bloqueó hasta dos remates que iban a portería, guarismos clave en el rendimiento sin la pelota.

En fase de salida, un rol que al Sunderland le tocó desarrollar mucho menos por las exigencias del tival, el jugador también tuvo una actuación muy sólida. Acertó el cien por cien de los pases en campo propio, además de completar 2 pases en largo que ayudaron a estirar al equipo y salió airoso de dos regates para ganar altura en la salida.

Omar Alderete, con el Sunderland / Sunderland AFC

El '9' más temible

Especialmente meritorio fue el partido si se tiene en cuenta que delante tenía posiblemente al '9' más temible del planeta como Haaland, pero Alderete se lo metió en el bolsillo anticipando sus movimientos, ganándole en el cuerpo a cuerpo y reduciendo sus virtudes a la mínima expresión. Partidazo que le confirma como una de las grandes revelaciones de la Premier League.

Temporada memorable

El partido contra el City no es sino la consagración de su buena campaña: en 20 partidos oficiales ha registrado un promedio de 3,8 despejes por partido, 2,1 intercepciones, 1,4 remates bloqueados y un 87% de duelos defensivos ganados, cifras que le han permitido convertirse en una pieza clave del sistema defensivo del Sunderland.

Además, ha participado en 18 partidos consecutivos como titular, sumando minutos de manera regular y destacando especialmente en choques de alta exigencia como el del Manchester City. Un nivel que va mucho más allá de los grandes escenarios.