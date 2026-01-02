Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Alineaciones probables del Celta de Vigo - Valencia CF

Corberán ensaya con defensa de tres centrales (Foulquier, Diakhaby y Copete) y Jesús de carrilero como en el Metropolitano

Lucas Beltrán, celebrando un gol con Jesús Vázquez

Lucas Beltrán, celebrando un gol con Jesús Vázquez / LaLiga

Andrés García

Andrés García

València

El Valencia CF afronta el primer partido del año con la angustiosa necesidad de escapar de la zona baja de la tabla y romper la sonrojante racha visitante de la temporada sin ninguna victoria todavía. Carlos Corberán aprovechó el último entrenamiento de la semana para probar un equipo similar al del Metropolitano con defensa de tres centrales, dos carrileros, un trivote con la entrada de Javi Guerra por el 'gripado' Filip Ugrinic y la pareja Lucas Beltrán-Hugo Duro en ataque.

El equipo afrontará la primera 'final' del nuevo año sin refuerzos en la plantilla y con tres bajas (Filip Ugrinic, Eray Cömert y Stole Dimitrievski) que serán cuatro porque César Tárrega ha viajado con problemas en la rodilla y todo apunta a que comenzará desde el banquillo. La ausencia del suizo (con gripe como Cömert) permitirá la vuelta al once titular de Javi Guerra en una nueva oportunidad para coger la bandera del equipo y liderar la reacción.

Corberán planea repetir la fórmula del Metropolitano con una defensa de cinco con tres centrales (Foulquier, Diakhaby y Copete) y dos carrileros (Thierry y Jesús Vázquez como contra el Atlético). Guerra completará el trivote junto a Pepelu y Almeida y arriba volverán a formar dupla de ataque Lucas Beltrán y Hugo Duro de nuevo sin Danjuma, Rioja y Diego López.

Corberán ha echado mano de la cantera para completar la lista de convocados. Tres han sido los elegidos. Vicent Abril viaja por Dimitrievski, Rubén Iranzo por Cömert y Lucas Núñez por Ugrinic.

Alineación probables del Celta - Valencia CF:

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira; Pablo Durán o Williot, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry, Foulquier, Diakhaby, Copete, Jesús Vázquez; Pepelu, Javi Guerra, Almeida; Lucas Beltrán y Hugo Duro.

TEMAS

Tracking Pixel Contents