Alineaciones probables del Celta de Vigo - Valencia CF

El Valencia CF afronta el primer partido del año con la angustiosa necesidad de escapar de la zona baja de la tabla y romper la sonrojante racha visitante de la temporada sin ninguna victoria todavía. Carlos Corberán aprovechó el último entrenamiento de la semana para probar un equipo similar al del Metropolitano con defensa de tres centrales, dos carrileros, un trivote con la entrada de Javi Guerra por el 'gripado' Filip Ugrinic y la pareja Lucas Beltrán-Hugo Duro en ataque.

El equipo afrontará la primera 'final' del nuevo año sin refuerzos en la plantilla y con tres bajas (Filip Ugrinic, Eray Cömert y Stole Dimitrievski) que serán cuatro porque César Tárrega ha viajado con problemas en la rodilla y todo apunta a que comenzará desde el banquillo. La ausencia del suizo (con gripe como Cömert) permitirá la vuelta al once titular de Javi Guerra en una nueva oportunidad para coger la bandera del equipo y liderar la reacción.

Corberán planea repetir la fórmula del Metropolitano con una defensa de cinco con tres centrales (Foulquier, Diakhaby y Copete) y dos carrileros (Thierry y Jesús Vázquez como contra el Atlético). Guerra completará el trivote junto a Pepelu y Almeida y arriba volverán a formar dupla de ataque Lucas Beltrán y Hugo Duro de nuevo sin Danjuma, Rioja y Diego López.

Corberán ha echado mano de la cantera para completar la lista de convocados. Tres han sido los elegidos. Vicent Abril viaja por Dimitrievski, Rubén Iranzo por Cömert y Lucas Núñez por Ugrinic.

Alineación probables del Celta - Valencia CF:

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira; Pablo Durán o Williot, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry, Foulquier, Diakhaby, Copete, Jesús Vázquez; Pepelu, Javi Guerra, Almeida; Lucas Beltrán y Hugo Duro.