Baja sensible del Valencia CF en el entrenamiento antes de medirse al Celta
El conjunto de Mestalla trabajo con la ausencia de Filip Ugrinic, que apuntaba al once titular en Balaídos
El Valencia CF apura su preparación para el partido contra el Celta de Vigo de este fin se semana en Balaídos. Los de Carlos Corberán trabajan dentro de la Ciudad Deportiva de Paterna con vistas a un partido clave a nivel clasificatorio, pero también a nivel de relato interno, ya que con el cambio de año el conjunto valencianista debe cambiar su dinámica y también sus 'vicios' de no competir a domicilio.
De cara al encuentro, el entrenador había podido contar con todos los jugadores a excepción de Eray Cömert y unos días sin Pepelu y César Tárrega por gripe, pero no apuntaba a tener excesivos problemas para ramar su once tipo.
Ugrinic no estuvo
Este viernes a la baja del central suizo se ha sumado la del otro helvético del equipo: Filip Ugrinic, futbolista que estaba en crecimiento en las últimas semanas y que en condiciones normales apuntaba al once titular del equipo.
El ex del Young Boys tuvo un largo periodo de ausencia debido a las dolencias tendinosas que tenía en su rodilla, pero su regreso fue más que positivo, haciéndose con un puesto en el equipo de inicio.
Corberán debe despejar dudas
Ahora Corberán deberá arrojar luz sobre su estado de salud para saber si las molestias que tiene son lo suficientemente fuertes como para no poder ser de la partida frente al Celta o si llegará para jugar con normalidad.
