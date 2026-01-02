Confirmado el árbitro para el Celta de Vigo - Valencia CF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado las designaciones arbitrales de los partidos d este sábado y Ricardo de Burgos Bengoetxea será el árbitro principal del encuentro entre el RC Celta de Vigo y el Valencia CF, correspondiente a la próxima jornada de LaLiga.

El colegiado vasco, adscrito al Comité Técnico de Árbitros desde 2015 en Primera División, será el encargado de dirigir un duelo clave para ambos conjuntos, que afrontan el partido con objetivos importantes en la clasificación después de una primera vuelta que no ha ido como querrían. De Burgos Bengoetxea estará acompañado por su habitual equipo arbitral, con el apoyo del VAR para revisar las jugadas polémicas. En esa sala VOR se encontrará Jorge Figueroa Vázquez.

Díaz de Mera dirigirá el Elche-Villarreal

Isidro Díaz de Mera Escuderos, por su parte, impartirá justicia en el Elche CF-Villarreal CF que se jugará en la tarde de este sábado y que será el 'derbi' entre los dos mejores clasificados del fútbol valenciano. El colegiado castellanomanchego será el encargado de impartir justicia en un partido de rivalidad regional, en el que ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos.

El colegiado español Díaz de Mera muestra una amarilla a Jesús Navas (Sevilla). / MANUEL LORENZO / EFE

Díaz de Mera, que cuenta con experiencia tanto en Primera como en Segunda División a pesar de su juventud, estará asistido por su equipo arbitral habitual y contará con el respaldo del VAR, en que estará David Gálvez.