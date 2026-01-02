Convocatoria: El Valencia CF viaja a Vigo con tres bajas y un 'tocado'

No hubo milagro. Se confirmaron los pronósticos de Carlos Corberán. Filip Ugrinic es baja para el partido de esta sábado contra el Celta de Vigo en Balaídos. El mediocentro del Valencia no se ha recuperado del proceso gripal que le ha impedido entrenar este viernes por la mañana en la ciudad deportiva de Paterna. El suizo tiene fiebre y no está en condiciones de competir: debe guardar reposo domiciliario.

La baja de Ugrinic se une a las ya sabidas de Eray Cömert por gripe y Stole Dimitrievski por lesión. Ambas las confirmó el propio Corberán en sala de prensa. "Empiezo por los descartados, Dimitrievski no ha superado las molestias en la pierna y Comert que tiene un proceso gripal. Ugrinic está casi con toda seguridad descartado, pero a la espera de cómo evoluciona de la gripe que no ha entrenado, Hugo Duro está mejor y Pepelu estarán con el grupo, César Tárrega disponibles aunque con molestias por un golpe en la rodilla", afirmaba el entrenador en sala de prensa".

JM López

Tárrega, entre algodones

Corberán podrá contar con los recuperados Pepelu y Hugo Duro, pero viaja con César Tárrega entre algodones. El jugador no está al cien por cien como consecuencia de sus molestias en la rodilla. El central, sin embargo, ha querido estar con el equipo y ha viajado a Vigo aunque su presencia en el once titular corre seria duda. De hecho, el técnico ha ensayado este viernes en Paterna con una defensa de tres centrales sin César formada por Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y Copete.

Oportunidad para Guerra

La baja confirmada de Ugrinic supone un nuevo quebradero de cabeza para Corberán. El suizo ve interrumpido su buen final de año con una inesperada enfermdad que le dejará fuera del equipo y obliga al entrenador a buscar soluciones. El gran beneficiado puede ser Javi Guerra después de su última suplencia en el último partido de LaLiga en 2025. El de Gilet podría formar un centro del campo junto a Pepelu y Almeida.

Tres canteranos

Corberán ha echado mano de la cantera para completar la lista de convocados. Tres han sido los elegidos. Vicent Abril viaja por Dimitrievski, Rubén Iranzo por Cömert y Lucas Núñez por Ugrinic.