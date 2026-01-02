El parte médico de Corberán: Dos descartados y una duda (casi imposible) para el Celta-Valencia

Carlos Corberán ha dado el parte médico para el primer partido del año del Valencia CF contra el Celta de Vigo en Balaidos. El técnico descarta por lesión al portero Stole Dimitrievski y al central Eray Cömert por gripe, cuenta con Hugo Duro y Pepelu, tiene la duda casi imposible de Filip Ugrinic por culpa de un proceso vírico y confirma que Tárrega viajará con molestias en la rodilla.

"Empiezo por los descartados, Dimitrievski no ha superado las molestias en la pierna y Comert que tiene un proceso gripal. Ugrinic está casi con toda seguridad descartado, pero a la espera de cómo evoluciona de la gripe que no ha entrenado, Hugo Duro está mejor y Pepelu estarán con el grupo, César Tárrega disponibles aunque con molestias por un golpe en la rodilla", afirmaba el entrenador en sala de prensa.

JM López

Guerra por Ugrinic

La más que probable baja de Ugrinic supone un nuevo quebradero de cabeza para Corberán. El suizo ve interrumpido su buen final de año con una inesperada enfermdad que le dejará fuera del equipo y obliga al entrenador a buscar soluciones. El gran beneficiado puede ser Javi Guerra después de su última suplencia en el último partido de LaLiga en 2025. El de Gilet podría formar un centro del campo junto a Pepelu y Almeida.