Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

DIRECTO | Rueda de prensa de Carlos Corberán antes del partido ante el Celta

El técnico del conjunto valencianista analiza la actualidad del equipo de cara al primer partido de 2026

Carlos Corberán

Carlos Corberán / JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Mari Carmen Gallart

Mari Carmen Gallart

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, analiza este viernes en sala de prensa el primer partido del año 2026 para el conjunto valencianista, donde se enfrentarán al Celta de Vigo en Balaídos. La actualidad de los últimos días ha estado marcada en los entrenamientos por las ausencias por gripe de algunos jugadores. El técnico hará un repaso de las altas y bajas para este importante encuentro de LaLiga.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents