DIRECTO | Rueda de prensa de Carlos Corberán antes del partido ante el Celta

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, analiza este viernes en sala de prensa el primer partido del año 2026 para el conjunto valencianista, donde se enfrentarán al Celta de Vigo en Balaídos. La actualidad de los últimos días ha estado marcada en los entrenamientos por las ausencias por gripe de algunos jugadores. El técnico hará un repaso de las altas y bajas para este importante encuentro de LaLiga.
Vacaciones de Carlos Corberán, ¿cómo ha llegado el equipo? ¿Vienen con energias cargadas?
Viene con ganas y con mucho compromiso. Me ha gustado mucho la semana de entrenamiento, estamos con el deseo de empezar el año de la mejor forma posible. Todos queremos una victoria inmediata y una mejora en los resultados
Perfil de fichajes ¿delantero y central?
No creo que sea conveniente hablar de las necesidades que tenemos con el mercado abierto, trabajamos para ello.
La dinámica de resultados la tenemos que cambiar entre los que estamos, aunque el club viene trabajando para reforzarnos. Siempre quieres que estén en los primeros días, cuanto antes tienes más tiempo para trabajar. El club sabe de las necesidades que tenemos.
Empiezo por los descartados, Dimitrievski y Comert. Ugrinic es duda, Hugo Duro y Pepelu estarán con el grupo, Tarrega disponibles aunque con molestias por un golpe en la rodilla.
En el último entrenamiento, el entrenador había podido contar con todos los jugadores a excepción de Eray Cömert y unos días sin Pepelu y César Tárrega por gripe, pero no apuntaba a tener excesivos problemas para ramar su once tipo.
