La afición del Valencia CF recibe a los jugadores al grito de "esta camiseta no la merecéis"

El Valencia CF perdió ante el Celta de Vigo y lo peor fue la imagen del cuadro dirigido por Corberán una vez iban llegando los golpes. No fue un mal Valencia de inicio, pero el penalti fallado y el anotado por Borja Iglesias provocaron que el cuadro valencianista se perdiera de nuevo en un mar de dudas. No solo es incapaz de golpear de nuevo, sino que se da golpes directamente a su propio cuerpo y es que el 2-0 lo resume a la perfección. La derrota no solo rescató la peor versión del equipo, sino que agudizó los errores individuales de un vestuario que no pasa por su mejor momento.

El jugador del Valencia Pepelu falla un penalti durante el partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Valencia disputado este sábado en el estadio de Balaidos en Vigo. EFE / Salvador Sas. (Celta) (Valencia) / Salvador Sas / EFE

En el 2-0 fue Jesús quien salió en la foto rompiendo el fuera de juego, en el 3-1 Diakhaby regalando un balón absurdo y en el 4-1 Pepelu con un regalo en salida de balón que permitió al Celta hacer más daño todavía. Para colmo, Giraldez y Aspas, en un alarde de solidaridad, pidieron a los jugadores del Celta no atacar tras la lesión de Julen Agirrezabala, ya que a Pepelu le tocaba ponerse en portería.

Esa acción, que habla muy bien del entrenador y del delantero del Celta, evidencia que el Valencia ya transmite incluso cierta pena a nivel generalizado. Eso sí, la afición no tuvo compasión de sus jugadores a la vuelta a Manises (y con razón), a quienes esperó al grito de "esta camiseta no la merecéis" y a quienes dejó claro que tienen que cambiar la dinámica.

Los gritos en el aeropuerto

El enfado de la afición valencianista repartió culpas para todos. Cayó para el entrenador del Valencia CF con un clásico "Corberán dimisión", siguieron los cánticos para el director general con el "Solís canalla fuera de Mestalla" y también hubo para Peter Lim con el típico "Peter veta ya", un grito que lamentablemente no se ha convertido en realidad todavía.