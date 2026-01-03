Bordalás hace debutar un excanterano del Valencia CF con el Getafe

No empezó nada mal LaLiga el Getafe de José Bordalás. El técnico alicantino tiene al equipo instalado en media tabla y sin pasar muchos apuros, aunque con la imperiosa necesidad de fichar cuanto antes un delantero que cubra la importantísima baja de Borja Mayoral. Sin el máximo goleador azulón, todo apunta a Chimy Ávila como jugador favorito para revitalizar el ataque del equipo, aunque el mercado de fichajes acaba de abrir.

Décimo clasificado con 21 puntos y 14 goles convertidos en 18 encuentros, sólo el Real Oviedo es menos goleador (7 tantos) y de ahí la necesidad de incorporar un nuevo atacante cuanto antes. Este viernes en el derbi madrileño contra el Rayo Vallecano, Bordalás no tuvo el más mínimo reparo en colocar a un pivote como Mario Martín en delantero centro. Ya lo hizo en su momento con Uche y no le fue mal. Liso, extremo pegado a la banda, era el único atacante puro del equipo.

Ninguno de los equipos crearon peligro y De Futos fue quien adelantó a los suyos al filo del descanso y Arambarri empató en el descuento. Con el partido en contra, Bordalás sí que decidió mover el banquillo para ir introduciendo delanteros. Juanmi fue el primero, Coba da Costa después. Y viendo que no le salía nada, decidió meter a sus dos máximos goleadores del Betafe B: Mestanza y Joselu.

Joselu, 'fichaje' de Bordalás para su Getafe

Precisamente Joselu llegó al Getafe este verano tras abandonar el Valencia Mestalla de Angulo. El curso pasado marcó 4 tantos en el filial valencianista de Segunda RFEF, pero esta campaña ya lleva 5 en sólo 11 partidos con el segundo equipo azulón. Normal que Bordalás le haya echado el ojo. El atacante ya sabe lo que es jugar a las órdenes del alicantino, pues le hizo debutar en Copa del Rey ante el Inter Valdemoro, logrando un gol. También jugó todo el encuentro contra el Navalcarnero en Segunda Ronda. Este viernes le llegó el turno de debutar en LaLiga y pudo gozar de sus primeros minutos tras saltar al verde en el minuto 82 en lugar de Sancris, quien llevaba sólo 20 minutos sobre el campo.

Joselu Pérez, con el Valencia Mestalla / VCF

Marcó un doblete con el Valencia CF

Aunque Joselu no llegó a jugar en LaLiga con el primer equipo del Valencia CF, sí que destacó en un encuentro amistoso post temporada que disputaron el equipo entonces de Rubén Baraja y el Benidorm. El partido fue una gran oportunidad para que Rubén Baraja tomase nota de más talento procedente de las categorías inferiores consciente del peso que han de tener en los próximos años. El encuentro dejó una serie de debuts y buenas sensaciones de ‘alumnos aventajados’ de la Academia como Martín Tejón, pero también la aplomada actuación de otros como Joselu Pérez o Pablo López. El delantero madrileño, en primera instancia, fue protagonista por marcar dos de los tres goles del equipo (1-3). Ahora sí que le ha llegado la oportunidad en Primera... pero con el Getafe.