Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | Sigue la última hora del Celta de Vigo - Valencia CF de LaLiga

El cuadro de Corberán visita el estadio de Balaídos para medirse al séptimo clasificado con la firme intención de dar un salto en la tabla

Celta de Vigo - Valencia en Balaídos

Celta de Vigo - Valencia en Balaídos / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

El Valencia CF visita el estadio de Balaídos para medirse al séptimo clasificado con la firme intención de dar un salto en la tabla. Corberán tiene ausencia del Ugrinic (con gripe como Cömert) permitirá la vuelta al once titular de Javi Guerra en una nueva oportunidad para el centrocampista de coger la bandera del equipo y liderar la reacción. El técnico planea repetir la fórmula del Metropolitano con una defensa de cinco con tres centrales y dos carrileros largos. A partir de las 14 horas dará comienzo el choque.

El pobre objetivo del equipo esta tarde en Vigo es evitar cerrar la primera vuelta del campeonato sin un solo triunfo lejos de casa. Así de triste. Corberán y sus jugadores se aferran a los 'brotes verdes' que ha detectado el equipo desde el empate contra el Betis, pero de nada sirven las sensaciones si no van acompañadas de resultados y esa es la gran asignatura pendiente de este Valencia cada vez con menos margen de error y más necesidad de puntuar. El equipo confía en empezar el año con buen pie, pero a nadie escapa que un pinchazo en Balaídos unido una victoria del Girona en Mallorca hundiría al conjunto blanquinegro en la zona roja para arrancar 2026.

Directo | Sigue el Celta de Vigo - Valencia CF de LaLiga

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents