Directo | Sigue la última hora del Celta de Vigo - Valencia CF de LaLiga

El Valencia CF visita el estadio de Balaídos para medirse al séptimo clasificado con la firme intención de dar un salto en la tabla. Corberán tiene ausencia del Ugrinic (con gripe como Cömert) permitirá la vuelta al once titular de Javi Guerra en una nueva oportunidad para el centrocampista de coger la bandera del equipo y liderar la reacción. El técnico planea repetir la fórmula del Metropolitano con una defensa de cinco con tres centrales y dos carrileros largos. A partir de las 14 horas dará comienzo el choque.

El pobre objetivo del equipo esta tarde en Vigo es evitar cerrar la primera vuelta del campeonato sin un solo triunfo lejos de casa. Así de triste. Corberán y sus jugadores se aferran a los 'brotes verdes' que ha detectado el equipo desde el empate contra el Betis, pero de nada sirven las sensaciones si no van acompañadas de resultados y esa es la gran asignatura pendiente de este Valencia cada vez con menos margen de error y más necesidad de puntuar. El equipo confía en empezar el año con buen pie, pero a nadie escapa que un pinchazo en Balaídos unido una victoria del Girona en Mallorca hundiría al conjunto blanquinegro en la zona roja para arrancar 2026.

Corberán y sus jugadores se aferran al 'milagro' de la temporada pasada después del parón de Navidad. El técnico fue capaz dar vida a un equipo que estaba muerto. La historia se repite un año más tarde a la espera de ayuda en el mercado de fichajes.

