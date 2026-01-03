Crisis sin fin en el Valencia CF

El desestructurado Valencia CF de Peter Lim comienza 2026 tocando nuevamente fondo. El 4-1 en Balaídos, a manos del Celta de Vigo, no ha sido una derrota más en la temporada -ya van ocho en 18 jornadas-. Fue toda una exhibición de debilidad propia de un equipo que, con media temporada consumida, ha sido incapaz de encontrar una identidad en el juego con la que dañar las defensas rivales. Lejos de eso, los hombres de Carlos Corberán han confirmado en tierras gallegas el miedo galopante a jugar fuera del abrigo de Mestalla.

La caída del equipo, además, añade un factor preocupante que no se había dado antes bajo la dirección del entrenador de Cheste, cada vez más cuestionado por un entorno que, al mismo tiempo, ha asumido sin crítica renovada la convivencia con la administración Lim. Por primera vez, un rival que no es uno de los tres grandes, Barcelona, Real Madrid y Atlético, le sacó los colores goleándolo con más de tres goles. No hizo falta un transatlántico para desnudar todas las carencias de este Valencia, en especial, la ausencia de un propósito claro y ambicioso desde el verano con una línea inversora que apueste claramente con hechos -fichajes consolidados- por un regreso a las competiciones europeas. De hecho, cada semana que pasa, se hace más real la tragedia de una séptima temporada sin pisar el Viejo Continente y sin los consiguientes y suculentos ingresos UEFA.

Los datos retratan con crudeza la realidad del Valencia de la familia Lim, cuya gestión recae en València en Ron Gourlay, CEO de Fútbol, y el director general, Javier Solís, más allá de un entrenador que ha decidido buena parte de los fichajes el mercado de verano. El Valencia no conoce la victoria fuera de casa esta temporada y en todo el año pasado solo fue capaz de ganar dos partidos de Liga lejos de casa en abril y mayo: Real Madrid (1-2) y UD Las Palmas (2-3).

Horrores en defensa e inoperancia en ataque

El partido fue un desastre sostenido hasta la recta final. Horrores defensivos, como el penalti cometido por Dimitri Foulquier, la desatención de Jesús Vázquez rompiendo el fuera de juego en el segundo gol celeste o el fallo en el despeje de Diakhaby en el tercero, y la inoperancia de siempre en ataque de un equipo sin desequilibrio. Lo más duro, la fragilidad emocional con el marcador en contra de un Valencia zarandeado por un Celta que tampoco disfrutó de su mejor día.

El caos alcanzó su punto álgido en los instantes finales. La lesión de Julen Agirrezabala obligó a Pepelu a colocarse la camiseta de portero, con los cambios agotados, una imagen surrealista. La pena que trasmite el Valencia conmovió hasta a su oponente sobre el campo. El capitán de los vigueses, Iago Aspas, pidió al árbitro que acabase antes de tiempo con el sufrimiento valencianista y, a sus compañeros, que no apretasen ya más el acelerador. Un gesto nacido tras una conversación en la banda entre los técnicos de ambos bandos, Corberán y Claudio Giraldez.

El riesgo del descenso, latiendo

A mitad de temporada, la escena del Valencia es terrorífica. No mejora, sino que va a peor. Y el riesgo del descenso continúa latiendo. El año puede empezar igual que pudo haber acabado, con los blanquinegros en zona de descenso. Hoy, los de Corberán son los decimoséptimos en la clasificación, con solo un punto más que el Girona FC, conjunto que ocupa la primera de las tres posiciones de descenso con 15 unidades.

Diakhaby no alcanza a El-Abdellaoui en el tercer tanto de los vigueses / EFE

Como de costumbre en los tiempos de Meriton, la jornada podría torcerse todavía más si los resultados no acompañan. Los ojos del valencianismo se dirigirá este domingo, desde las dos de la tarde, a los encuentros Sevilla-Levante, Alavés-Oviedo y, sobre todo, Mallorca-Girona (18:30 horas) adquieren un peso capital. Si los gerundenses ganan en Son Moix, el Valencia volverá a la zona roja descenso, una amenaza constante que no puede calificarse de coyuntural después de vivirla durante 24 jornadas la pasada campaña y, en esta, haberla ya probado.

Los dos últimos, Oviedo y Levante, con cambios recientes en los banquillos, se sitúan a seis y cinco puntos, respectivamente, de los blanqinegros.

Aferrados eternamente a Mestalla

Como tantas otras veces, Mestalla volverá a significarse como el último refugio. Aunque ni siquiera en casa los números garantizan una mínima tranquilidad. Tan cierto como que los únicos tres triunfos en la Liga cayeron en el coliseo de la Avenida de Suècia (Getafe, Athletic y Levante) es que de casa, temible otrora, han volado más de la mitad de los puntos que defendía el Valencia en este curso 25/26. En la segunda parte de 2025, pese al regreso de la grada de animación o entradas que superan los 43 000 espectadores de media, los murciélagos han flaqueado como local. No ganan desde el 21 de noviembre al Levante UD.

Con este panorama, nublado aún más por las bajas para el 10 de enero de los hombres más definitorios en las áreas -Hugo Duro y Julen Agirrezabala-, enero se convierte en un mes clave en la hoja de ruta de la temporada. Tiempo en que también se evidencian las urgencias de acudir al mercado para reforzar la plantilla, coja en el centro de la defensa, el medio campo y la delantera. Después del Valencia - Elche del próximo sábado, la Liga prosigue para los de Corberán con la visita al Coliseum del Getafe (25 de enero), y recibiendo al equipo de moda, el Espanyol (25 de enero).