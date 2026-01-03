Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Corberán: "Los números hablan por sí solos, son peligrosos y es evidente que no son los que queremos”

Los valencianistas se marchan goleados en su visita al Celta de Vigo en un duelo con resultado demasiado abultado

Corberán, gritando en la banda

Corberán, gritando en la banda / LaLiga

Álvaro García-Granero

Los valencianistas se marchan goleados en su visita al Celta de Vigo en un duelo con resultado demasiado abultado.

Directo | Corberán analiza la derrota del Valencia en Balaídos

