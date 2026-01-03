En Directo
Directo | Corberán: "Los números hablan por sí solos, son peligrosos y es evidente que no son los que queremos”
Los valencianistas se marchan goleados en su visita al Celta de Vigo en un duelo con resultado demasiado abultado
Los valencianistas se marchan goleados en su visita al Celta de Vigo en un duelo con resultado demasiado abultado.
Directo | Corberán analiza la derrota del Valencia en Balaídos
Hasta aquí la rueda de prensa de Carlos Corberán.
Resultado y 'milagro'
Debemos asumir responsanbilidad, el resultado no refleja lo que ha ocurrido en el campo. Los números que tenemos no son buenos, somos conscientes de la dificultad.
Resultados
“Los números hablan por sí solos, son peligrosos y es evidente que no son los que queremos. No son números deseados."
Julen
“Con ese 3-1 el equipo ha seguido respondiendo. Creíamos que con 10 jugadores estaríamos cerca de algo. La lesión de Julen es de isquio, parece seria”
Rueda de prensa de Carlos Corberán
Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Carlos Corberán tras la dura derrota del Valencia CF en Vigo. El técnico valencianista comparece ante los medios después de un nuevo tropiezo lejos de Mestalla, en un partido marcado por la falta de juego, los errores defensivos y la incapacidad del equipo para competir con solidez. Corberán analizará el encuentro, explicará las decisiones tomadas y tratará de arrojar luz sobre una actuación que vuelve a dejar muchas dudas y enfados en el valencianismo.
- Alderete se merienda a Haaland e Inglaterra se deshace en elogios hacia el exalencianista
- Primer día de enero, primer fichaje para Emery
- Paliza aplastante del Valencia Basket al Surne Bilbao Basket (72 - 116)
- Corberán pone la cuenta atrás de los fichajes: Urge reforzar la plantilla
- Baja sensible del Valencia CF en el entrenamiento antes de medirse al Celta
- Alineaciones probables del Celta de Vigo - Valencia CF
- El parte médico de Corberán: Dos descartados y una duda (casi imposible) para el Celta-Valencia
- Convocatoria: El Valencia CF viaja a Vigo con tres bajas y un 'tocado'