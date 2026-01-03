Drama en la portería del Valencia

El Valencia CF volvió a tropezar a domicilio y lo hizo de forma contundente en Balaídos, donde cayó por un global de 4-1 ante el Celta de Vigo en un partido que evidenció, una vez más, los graves problemas estructurales del equipo. Los de Carlos Corberán ofrecieron una imagen muy pobre: endebles en defensa, desorganizados en el centro del campo y sin alma en ataque. Una derrota que no solo profundiza la crisis deportiva del conjunto valencianista, sino que además deja secuelas importantes en forma de lesiones, especialmente en una portería que se ha convertido en el nuevo foco de preocupación.

El refranero español lo resume a la perfección: “a perro flaco todo son pulgas”. Y es que al mal momento futbolístico se le suma ahora un cúmulo de contratiempos físicos que complican todavía más el panorama. A la ya conocida lesión de Stole Dimitrievski se ha unido la de Julen Agirrezabala, dejando al Valencia en una situación límite bajo palos cuando se aproxima un tramo clave de la temporada.

Un partido para olvidar en Balaídos

El encuentro ante el Celta fue un reflejo fiel de la temporada del Valencia lejos de casa. El equipo nunca dio sensación de control, fue superado en intensidad y en ideas, y concedió demasiadas facilidades a un rival que atraviesa un momento positivo. El 4-1 final incluso se queda corto para lo que se vio sobre el césped, con un conjunto gallego mucho más sólido y convincente.

El Valencia CF pierde en Balaídos y alarga su mala racha / Faro de Vigo

Julen Agirrezabala, guardameta cedido por el Athletic Club, no tuvo su mejor noche. Apenas pudo intervenir con acierto en dos acciones claras y quedó expuesto por una defensa que volvió a hacer aguas. Aun así, y pese a este partido discreto, el portero vasco está siendo uno de los pocos elementos salvables en una temporada muy complicada para el Valencia CF.

La lesión de Agirrezabala agrava el problema

Más allá del resultado, la peor noticia para el Valencia llegó en forma de lesión. Desde la jugada del tercer gol del Celta, Agirrezabala comenzó a mostrar evidentes gestos de dolor en la zona de los isquios. El guardameta intentó continuar, pero finalmente no pudo terminar el encuentro y tuvo que abandonar el terreno de juego visiblemente tocado.

Julen se marcha del encuentro entre lágrimas / DAZN

La imagen fue tan preocupante como simbólica: Pepelu, centrocampista del equipo, se vio obligado a ocupar la portería de manera totalmente improvisada en los minutos finales. Una situación que refleja el grado de emergencia que vive el conjunto valencianista. Posteriormente, Carlos Corberán confirmó las peores sospechas al término del partido: "La lesión de Julen es de isquio, parece seria”.

Dimitrievski, duda y sin viajar con el grupo

La situación se complica todavía más si se tiene en cuenta el estado físico de Stole Dimitrievski. El guardameta macedonio ha estado entrenando durante la semana, pero no ha podido completar las sesiones con normalidad y no ha viajado con el grupo. Su disponibilidad para el próximo encuentro es, a día de hoy, una incógnita.

Stole Dimitrievski, en Paterna. / VCF

La acumulación de problemas físicos en la portería deja al cuerpo técnico en una posición muy delicada, obligado a improvisar soluciones de urgencia en una demarcación clave para la estabilidad del equipo. La falta de continuidad y la incertidumbre bajo palos no hacen, sino aumentar la fragilidad de un Valencia que ya sufre de por sí en lo anímico y en lo futbolístico.

Un duelo clave ante el Elche de Eder Sarabia

El calendario no da tregua y el Valencia se enfrenta ahora a un partido de máxima exigencia. El próximo rival será el Elche de Eder Sarabia, uno de los equipos que mejor dinámica arrastra en la competición. Un duelo que se presenta como una auténtica prueba de fuego para los de Corberán, tanto por el nivel del adversario como por el contexto interno que atraviesa la plantilla.

Corberán, gritando en la banda / LaLiga

Todo son dudas en el vestuario valencianista. Las lesiones, la falta de resultados y la presión creciente sobre el equipo hacen que cada partido se viva como una final. El técnico de Cheste podría perder una pieza clave en su esquema y se ve obligado a recomponer su equipo en un momento crítico de la temporada.

Corberán busca respuestas en medio de la tormenta

Pese a la dureza del resultado y las adversidades, Carlos Corberán trató de rescatar algún aspecto positivo tras el encuentro en Balaídos. “Con ese 3-1 el equipo ha seguido respondiendo. Creíamos que con 10 jugadores estaríamos cerca de algo”, afirmó el entrenador, intentando mantener un discurso de resiliencia en medio de la tormenta.

Sin embargo, la realidad es que el Valencia CF sigue sin encontrar el rumbo. El drama en la portería es solo un síntoma más de una crisis profunda que amenaza con marcar la temporada. Con un vestuario tocado, un entorno cada vez más impaciente y un calendario exigente por delante, el conjunto valencianista afronta semanas decisivas en las que necesitará algo más que buenas intenciones para salir a flote.