Hugo Duro y Copete, sancionados en el derbi contra el Elche CF

El partido en Balaídos, donde el Celta de Vigo ha ridiculizado al Valencia CF (4-1), le está saliendo caro al conjunto de Carlos Corberán. El sábado 10 de enero el técnico no podrá alinear por sanción a dos titulares esta tarde en tierras gallegas, Hugo Duro y José Copete.

Los dos futbolistas, que ocupan precisamente las dos posiciones que el club busca en el mercado de invierno, vieron la quinta cartulina amarilla frente al Celta y tendrán que cumplir un partido de sanción en la jornada 19. El próximo 10 de enero, a las nueve de la noche, Mestalla vivirá un derbi valenciano, Valencia CF - Elche CF, en el que no estarán Hugo Duro ni Copete.

Los momentos de las dos amarillas

El delantero centro vio la cartulina amarilla a los 53 minutos, la quinta del ciclo. Más tarde, el que la vio en el 74', fue el central andaluz por frenar en falta una contra viguesa.

Precisamente, las posiciones del '9' y la del central izquierdo son las que quiere reforzar de modo prioritario el entrenador Corberán. Para el complemento de Duro el elegido, una vez más, es Umar Sadiq, aunque las negociaciones con la Real Sociedad no fructifican.