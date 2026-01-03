Hugo Duro, sancionado en el derbi contra el Elche CF

El partido en Balaídos, donde el Celta de Vigo ha ridiculizado al Valencia CF (4-1), le está saliendo caro al conjunto de Carlos Corberán. El sábado 10 de enero el técnico no podrá alinear por sanción a uno de los titulares esta tarde en tierras gallegas, Hugo Duro.

El futbolista, que ocupa precisamente la posición que el técnico ha marcado como de máxima urgencia a la hora de lanzarse al mercado, vio la quinta cartulina amarilla frente al RC Celta y tendrán que cumplir un partido de sanción en la jornada 19. El próximo 10 de enero, a las nueve de la noche, Mestalla vivirá un derbi valenciano, Valencia CF - Elche CF, en el que no podrá estará Hugo Duro en la punta de lanza.

El momento de la amarilla

El delantero centro vio la cartulina amarilla a los 53 minutos, la quinta del ciclo, por una acción en la que el árbitro interpretó que cometió juego peligroso.

Más tarde, el que la vio en el 74', fue José Copete el que fue amonestado por frenar en falta una contra viguesa. A lo largo de la retransmisión televisiva tanto la rotulación de DAZN como los comentaristas indicaron que la cartulina acarreaba sanción al ser la última del ciclo. No obstante, la realidad es que la misma es la tercera y Copete sí podrá ser alineado por Corberán contra el Elche.

Precisamente, el entrenador de Cheste reveló en la rueda de prensa posterior al encuentro otra baja de consideración para el choque del sábado ante el Elche, la del portero Agirrezabala por una "seria" lesión muscular.

Las posiciones del '9' y la del central izquierdo son las que quiere reforzar de modo prioritario el entrenador Corberán. Para el complemento de Duro el elegido, una vez más, es Umar Sadiq, aunque las negociaciones con la Real Sociedad no fructifican.