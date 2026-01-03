Pepelu tras el ridículo en Vigo: "Otra semana más hemos vuelto a pecar de lo mismo"

Pepelu, capitán en Vigo, donde el equipo ha caído por cuatro goles a uno, ha sido claro al acabar el duelo diciendo que, "otra semana más", el Valencia CF ha "pecado de lo mismo". Cuestionado por la necesidad de fichajes en enero, el de Dénia afirma que lo que queda a los jugadores es "trabajar más y mejor" porque con lo que se ofrece "no da" para ganar en la liga española.

Estas son las declaraciones completas de Pepelu después del encuentro ante la cámara de DAZN:

Análisis del partido

"Hemos propuesto una buena idea de juego. Empezamos bien el partido, pero al final el fútbol son detalles: Yo fallé el penalti y ellos lo marcaron. Con el 2-0 todo se complica. Aun así, el equipo ha reaccionado bien en los últimos minutos, con el equipo volcado arriba".

Caída moral en la recta final, pese al 2-1, obra de Pepelu

"Cuando el equipo estaba lanzado arriba llegó el tercer gol y eso nos acabó de matar. Otra semana más pecamos de lo mismo. Hay que corregirlo y seguir adelante".

Situación del equipo (sanciones y lesiones) y necesidad de fichajes

De momento, somos los que estamos trabajando, y nos toca hacerlo más y mejor, porque todavía no nos da. Solo queda seguir trabajando”.

Penalti fallado

"Es duro porque hemos perdido. Intenté ayudar al equipo. Los errores pasan en el fútbol: quien tira un penalti lo puede fallar, y nada".