Ron Gourlay habla de Sadiq y el mercado de fichajes de enero para el Valencia

El Valencia CF disputa este sábado un importante duelo ante el Celta de Vigo en Balaídos, pero en los minutos previos los micrófonos de DAZN cazaron al Ron Gourlay al que se le cuestionó por las dificultades que atraviesa el equipo y los posibles refuerzos en el mercado de fichajes de enero. “Tenemos plantilla potente y queremos añadir jugadores a esta plantilla. No voy a decir que jugadores estamos interesados pero miramos para hacer más competitivo el equipo, miramos calidad e los jugadores, como se sitúan en el campo y cuáles están disponibles”, afirmó.

En cualquier caso, asegura que es consciente del mal momento del cuadro valencianista, pero no oculta sus esperanzas futuras a corto plazo: “No estamos contentos con cómo está el equipo pero ojalá podamos ir arriba”.

Umar Sadiq celebra un gol con el Valencia en Mestalla, estadio donde cayó en gracia del valencianismo / SD

Sobre Sadiq

“No hablo de jugadores en particular y el mercado está abierto pero no hablo de jugadores”, dijo Ron Gourlay sin querer dar demasiadas pistas al respecto de Umar Sadiq o lo que tiene entre manos para las próximas semanas.