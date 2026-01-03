Estas son las notas de los jugadores del Valencia en la desastrosa derrota en Vigo
Las notas (suspenso general) de los jugadores del Valencia en la desastrosa derrota ante el Real Club Celta de Vigo
El Valencia CF cerró la primera vuelta, a falta del partido ante el Elche, sin conocer la victoria lejos de Mestalla. El conjunto dirigido por Carlos Corberán cayó por 4-1 en un encuentro muy pobre a nivel futbolístico, donde volvió a mostrar una alarmante falta de identidad y solidez. Los gallegos, sin firmar un gran partido, se adelantaron con demasiada facilidad y aprovecharon los errores defensivos de un Valencia endeble. Pepelu recortó distancias con un buen disparo, pero el equipo nunca dio sensación real de poder remontar y terminó encajando una nueva humillación a domicilio.
Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF:
Titulares:
Agirrezabala – 4 (Desolado): Apenas fue exigido durante buena parte del encuentro, pero cuando tuvo que intervenir respondió con solvencia. Destacó una gran parada a Mingueza que evitó un gol claro. En el penalti acertó el lado, aunque no pudo detenerlo. No tuvo responsabilidad directa en los goles y fue de lo poco salvable en un partido muy pobre del equipo.
Thierry Correia – 3 (Irregular): Partido muy flojo. No logró profundizar con claridad ni asociarse bien por su banda. Defensivamente, estuvo impreciso y dejó espacios que el rival aprovechó. Nunca se sintió cómodo en el carril y su aportación fue insuficiente tanto en ataque como en defensa.
Foulquier – 1 (Desastroso): Uno de los peores del partido. Cometió un penalti infantil e innecesario y sufrió constantemente en defensa. Llegó tarde a las ayudas, perdió la espalda en varias ocasiones y estuvo extremadamente impreciso con el balón. Un partido impropio de un jugador de Primera División.
Diakhaby – 3 (Inseguro): Arrastró molestias, pero su actuación fue muy deficiente. Mal posicionado, lento en las coberturas y protagonista negativo en el tercer gol. La defensa del Valencia volvió a transmitir fragilidad y él fue una de las principales causas.
Copete – 4 (Superado): Cumplió durante la primera mitad, mostrándose firme en los duelos y sacando el balón con cierto criterio. Sin embargo, se vio superado en la segunda parte por el desorden general del equipo y no logró sostener la zaga.
Jesús Vázquez – 3 (Desorden): Comenzó con energía y protagonizó alguna acción ofensiva interesante, pero sus errores defensivos fueron graves. No cerró bien en el penalti y rompió el fuera de juego en el segundo gol. Penalizó mucho al equipo con sus fallos.
Pepelu – 4 (Fallón): Falló el penalti, pero no se escondió en ningún momento. Intentó ordenar el juego en un centro del campo superado y fue el único capaz de generar peligro real desde segunda línea. Su gol devolvió algo de 'esperanza' al equipo. Terminó por perder un balón al final del encuentro y costó el cuarto gol del Celta. Terminó el encuentro jugando de portero tras la lesión de Julen.
Javi Guerra – 3 (Preocupante): Muy lejos de su mejor nivel. Desaparecido en la construcción, impreciso en los pases y sin personalidad para asumir galones. Tuvo una ocasión clara que desperdició con un disparo sin convicción. Su bajón empieza a ser alarmante.
André Almeida – 4 (Intermitente): Provocó el penalti con una buena acción individual y comenzó participativo, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. En la segunda mitad desapareció por completo y no logró marcar diferencias entre líneas.
Hugo Duro – 4 (Aislado): Peleó, pero sin acierto. Apenas recibió balones en condiciones y no logró generar peligro. Se le vio frustrado, saliendo de su posición ante la falta de ideas colectivas. Partido muy pobre del delantero.
Lucas Beltrán – 4 (Entrega): No tuvo peso ofensivo, pero su actitud fue intachable. Trabajó en la presión, peleó cada balón y ayudó al equipo en tareas defensivas. Aprueba por compromiso y esfuerzo, no por impacto en el juego.
Suplentes:
Rioja – 3 (Intrascendente): Entrada muy pobre desde el banquillo. No desbordó, no generó peligro y pasó desapercibido en un momento en el que el equipo necesitaba reacción.
Ramazani – 4 (Limitado): Participó en la acción del gol tras una disputa, pero poco más. No consiguió desequilibrar ni aportar soluciones ofensivas reales.
Tárrega – 4 (Testimonial): Entró para reforzar la defensa, pero tuvo poca incidencia. Correcto sin balón, aunque sin peso en el partido. No obstante, salvo el cuarto gol del Celta.
Danjuma – 4 (Anárquico): Aportó algo de energía, pero sin orden ni claridad. Mucho movimiento y poca efectividad, como es habitual en su juego. Sin embargo, mejoró la situación ofensiva del equipo.
Diego López – 3 (Residual): Pocos minutos y escasa influencia. No logró aportar profundidad ni peligro en ataque.
Técnico:
Corberán – 2 (Cuestionado): Repitió el planteamiento del Metropolitano y el resultado volvió a ser negativo. Insistió en jugadores que no están rindiendo y el equipo volvió a sufrir ante un rival muy inferior como local. El Valencia sigue sin competir fuera de casa y sin señales claras de mejora. Un celta muy 'normalito' le ha pintado la cara a un Valencia que preocupa mucho.
- Alderete se merienda a Haaland e Inglaterra se deshace en elogios hacia el exalencianista
- Primer día de enero, primer fichaje para Emery
- Paliza aplastante del Valencia Basket al Surne Bilbao Basket (72 - 116)
- Corberán pone la cuenta atrás de los fichajes: Urge reforzar la plantilla
- Baja sensible del Valencia CF en el entrenamiento antes de medirse al Celta
- Alineaciones probables del Celta de Vigo - Valencia CF
- El parte médico de Corberán: Dos descartados y una duda (casi imposible) para el Celta-Valencia
- Convocatoria: El Valencia CF viaja a Vigo con tres bajas y un 'tocado'