Estas son las notas de los jugadores del Valencia en la desastrosa derrota en Vigo

El Valencia CF cerró la primera vuelta, a falta del partido ante el Elche, sin conocer la victoria lejos de Mestalla. El conjunto dirigido por Carlos Corberán cayó por 4-1 en un encuentro muy pobre a nivel futbolístico, donde volvió a mostrar una alarmante falta de identidad y solidez. Los gallegos, sin firmar un gran partido, se adelantaron con demasiada facilidad y aprovecharon los errores defensivos de un Valencia endeble. Pepelu recortó distancias con un buen disparo, pero el equipo nunca dio sensación real de poder remontar y terminó encajando una nueva humillación a domicilio.

Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF:

Titulares:

Agirrezabala – 4 (Desolado): Apenas fue exigido durante buena parte del encuentro, pero cuando tuvo que intervenir respondió con solvencia. Destacó una gran parada a Mingueza que evitó un gol claro. En el penalti acertó el lado, aunque no pudo detenerlo. No tuvo responsabilidad directa en los goles y fue de lo poco salvable en un partido muy pobre del equipo.

Agirrezabala en el penalti de Borja Iglesias / LaLiga

Thierry Correia – 3 (Irregular): Partido muy flojo. No logró profundizar con claridad ni asociarse bien por su banda. Defensivamente, estuvo impreciso y dejó espacios que el rival aprovechó. Nunca se sintió cómodo en el carril y su aportación fue insuficiente tanto en ataque como en defensa.

Foulquier – 1 (Desastroso): Uno de los peores del partido. Cometió un penalti infantil e innecesario y sufrió constantemente en defensa. Llegó tarde a las ayudas, perdió la espalda en varias ocasiones y estuvo extremadamente impreciso con el balón. Un partido impropio de un jugador de Primera División.

Diakhaby – 3 (Inseguro): Arrastró molestias, pero su actuación fue muy deficiente. Mal posicionado, lento en las coberturas y protagonista negativo en el tercer gol. La defensa del Valencia volvió a transmitir fragilidad y él fue una de las principales causas.

Copete – 4 (Superado): Cumplió durante la primera mitad, mostrándose firme en los duelos y sacando el balón con cierto criterio. Sin embargo, se vio superado en la segunda parte por el desorden general del equipo y no logró sostener la zaga.

Jesús Vázquez – 3 (Desorden): Comenzó con energía y protagonizó alguna acción ofensiva interesante, pero sus errores defensivos fueron graves. No cerró bien en el penalti y rompió el fuera de juego en el segundo gol. Penalizó mucho al equipo con sus fallos.

Pepelu – 4 (Fallón): Falló el penalti, pero no se escondió en ningún momento. Intentó ordenar el juego en un centro del campo superado y fue el único capaz de generar peligro real desde segunda línea. Su gol devolvió algo de 'esperanza' al equipo. Terminó por perder un balón al final del encuentro y costó el cuarto gol del Celta. Terminó el encuentro jugando de portero tras la lesión de Julen.

Pepelu en el penalti fallado en la primera mitad / LaLiga

Javi Guerra – 3 (Preocupante): Muy lejos de su mejor nivel. Desaparecido en la construcción, impreciso en los pases y sin personalidad para asumir galones. Tuvo una ocasión clara que desperdició con un disparo sin convicción. Su bajón empieza a ser alarmante.

André Almeida – 4 (Intermitente): Provocó el penalti con una buena acción individual y comenzó participativo, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. En la segunda mitad desapareció por completo y no logró marcar diferencias entre líneas.

Hugo Duro – 4 (Aislado): Peleó, pero sin acierto. Apenas recibió balones en condiciones y no logró generar peligro. Se le vio frustrado, saliendo de su posición ante la falta de ideas colectivas. Partido muy pobre del delantero.

Hugo Duro tras el gol de Pepelu / LaLiga

Lucas Beltrán – 4 (Entrega): No tuvo peso ofensivo, pero su actitud fue intachable. Trabajó en la presión, peleó cada balón y ayudó al equipo en tareas defensivas. Aprueba por compromiso y esfuerzo, no por impacto en el juego.

Suplentes:

Rioja – 3 (Intrascendente): Entrada muy pobre desde el banquillo. No desbordó, no generó peligro y pasó desapercibido en un momento en el que el equipo necesitaba reacción.

Ramazani – 4 (Limitado): Participó en la acción del gol tras una disputa, pero poco más. No consiguió desequilibrar ni aportar soluciones ofensivas reales.

Tárrega – 4 (Testimonial): Entró para reforzar la defensa, pero tuvo poca incidencia. Correcto sin balón, aunque sin peso en el partido. No obstante, salvo el cuarto gol del Celta.

Danjuma – 4 (Anárquico): Aportó algo de energía, pero sin orden ni claridad. Mucho movimiento y poca efectividad, como es habitual en su juego. Sin embargo, mejoró la situación ofensiva del equipo.

Diego López – 3 (Residual): Pocos minutos y escasa influencia. No logró aportar profundidad ni peligro en ataque.

Técnico:

Corberán, gritando en la banda / LaLiga

Corberán – 2 (Cuestionado): Repitió el planteamiento del Metropolitano y el resultado volvió a ser negativo. Insistió en jugadores que no están rindiendo y el equipo volvió a sufrir ante un rival muy inferior como local. El Valencia sigue sin competir fuera de casa y sin señales claras de mejora. Un celta muy 'normalito' le ha pintado la cara a un Valencia que preocupa mucho.