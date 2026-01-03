Comunicado del Valencia CF tras los incidentes en el aeropuerto de Manises

"El Valencia CF desea expresar su comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo. Sin embargo, el Club lamenta profundamente el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto, donde se rompió una de las ventanas del autobús oficial. Este tipo de actos de violencia podrían haber causado daños personales a jugadores o miembros del cuerpo técnico. El Valencia CF condena firmemente cualquier forma de violencia".

Autobús del Valencia CF / ValenciaCF

Con esas palabras, el Valencia CF anunciaba en sus redes sociales su enfado por las formas de algunos aficionados en la llegada del equipo al aeropuerto de Manises, aunque fue un incidente aislado y el comportamiento de la gran mayoría fue ejemplar más allá de los habituales cánticos producto del ridículo del equipo en Vigo.

Actuación contra el Celta

El Valencia firmó en Vigo una de sus actuaciones más pobres de la temporada y salió goleado por un Celta muy superior (4-1), que aprovechó cada error de un rival desordenado, blando y sin respuesta anímica. El equipo valencianista nunca entró en el partido y fue superado en todas las líneas desde el primer minuto.

Defensivamente, el Valencia fue un manojo de nervios. Mal posicionado, lento en las ayudas y con una fragilidad alarmante en el área, concedió ocasiones claras con demasiada facilidad. El Celta no necesitó un gran despliegue para castigar pérdidas, desajustes y una falta de contundencia impropia de un equipo que se jugaba mucho.

Ataque del equipo

Arriba, el Valencia apenas inquietó. Más allá del gol, que llegó sin continuidad ni reacción posterior, y el penalti fallado, el equipo mostró una alarmante falta de ideas, profundidad y colmillo. Sin desborde ni claridad, cada intento ofensivo moría antes de generar peligro real.

VIGO, 03/01/2026.- El jugador del Valencia Freuler (d) lucha por el balón con el del Celta de Vigo Moriba (i) durante el partido de LaLiga que se ha disputado este sábado en el estadio de Balaidos en Vigo. EFE / Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

El 4-1 final no solo refleja la superioridad del Celta, sino también una imagen preocupante del Valencia: sin carácter, sin plan y superado mentalmente. Una derrota dura, de las que dejan señal, y que obliga a una reflexión inmediata si el equipo no quiere verse comprometido en lo que resta de temporada.

Enfado en el aeropuerto

El enfado de la afición valencianista repartió culpas para todos y lo hizo sin generar ningún problema más allá del denunciable caso del accidente del autobús. Cayó para el entrenador del Valencia CF con un clásico "Corberán dimisión", siguieron los cánticos para el director general con el "Solís canalla fuera de Mestalla" y también hubo para Peter Lim con el típico "Peter veta ya", un grito que lamentablemente no se ha convertido en realidad todavía.