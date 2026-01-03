Que se os caiga la cara de vergüenza... ¡a todos!

Desde Gourlay en la entrevista previa a los jugadores pasando por Corberán, el Valencia debe recapacitar al completo y analizar por qué ha empezado el año repitiendo males del pasado. No solo de 2025, sino en general en las últimas campañas en las que se ha normalizado la mediocridad. Fallar está permitido, como en un penalti, pero ir andando no tiene ningún tipo de lógica. Y ahí hay tres culpables. El que los ficha o los renueva, el que los pone y el propio jugador.

Me tienen que explicar en 2026 cómo Foulquier inicia un partido. Me tienen que explicar en 2026 cómo Foulquier después de la horrible primera parte empieza la segunda. Y me tienen que explicar cómo Foulquier aguantó 66 minutos en el terreno de juego. El problema es ese. Al final jugar rematadamente mal no trae consecuencias. Que en el Metropolitano la lías... titular en Balaídos. Que haces un penalti... empiezas el segundo tiempo. Y así con otros compañeros. Javi Guerra también debe recapacitar. El mejor rato del equipo llegó con su salida del campo. Cada jugada en la que entra en acción es más lenta. Y cada partido que pasa se añora más la mejor de un jugador que fue, pero que ya no es.

Foulquier y Puado, en el partido de la pasada temporada en el RCDE Stadium / LaLiga

Lo que pasa con Foulquier y Javi Guerra se hace extensible a muchos otros. Esto no es cosa de dos en concreto. Y Corberán tiene que darse cuenta de que se le agotan las excusas. Porque si se marca el penalti y se empieza 0-1 el final habría sido otro, sí. Pero si a partir de ahí ya todo vale saca a los jugadores del campo y ya no se juega. El equipo no puede vivir con la excusa de 'es que nos marcan estando en un buen momento'. Porque aunque te marquen tienen que volver a recuperarte. Corberán también tiene que sacar del campo a los que no están bien, como Foulquier o Diakhaby, con problemas físicos desde el inicio. El francés regaló un gol y eso era algo que se veía venir desgraciadamente.

Tampoco puede pasar lo que pasó en ese tercer gol. Almeida y Rioja jugando con el balón en la banda, como si de un partidillo de entrenamiento se tratara. Después... pérdida tonta, tercer gol y ridículo de primer partido de año. En el Valencia hace tiempo que esto no tiene consecuencias y ese es el gran problema. Porque ahora viene lo importante... ¿Quién va a meter un grito ahí dentro? Con Marcelino estaba Mateu para poner la cara en el vestuario. ¿Con Corberán quien será? ¿Gourlay? ¿Solís? ¿La novedad de Isei?

Ron Gourlay en la junta / Valencia CF

En definitiva, el Valencia dejó de ser Valencia hace mucho porque estas derrotas tenían consecuencias. No escribo esto en forma de despidos. Pero si Gayà puede quedarse sin minutos, en ese vestuario hay algunos que no deberían volverse a poner la camiseta del Valencia. Y si alguien los pone tiene que asumir que se está equivocando. El entrenador debe poner contra el Elche a los mejores jugadores. Y si hace falta tirar mano de un cadete se tira mano de un cadete. La afición no merece vivir viendo cómo algunos arrastran el escudo. Aunque otros arrastren en el escudo en los despachos desde hace mucho.