El Valencia CF Mestalla también arranca el año con mal pie

No pudo ser. El filial, como el primer equipo, también empieza el año con mal pie. El VCF Mestalla ha disputado en la tarde de este domingo el partido correspondiente a la jornada 17 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Olímpic de Terrassa, ha finalizado con derrota por 2-0 en un partido que se definió con dos goles de un equipo local muy efectivo en la primera mitad y una segunda en que pese a que lo buscó y lo mereció el filial no encontró el premio del gol.

El filial buscaba seguir sumando en este inicio de 2026 va dar continuidad a la buena dinámica de las últimas jornadas del año pasado. Con esa voluntad afrontó un inicio de partido en que el Terrassa FC buscó de salida una presión alta que dificultó la salida de balón del VCF Mestalla que con paciencia hubo de ir armando su ataque que tuvo su primera aproximación en el minuto cinco con un lanzamiento de Aimar.

También el Terrassa tuvo la suya en estos primeros minutos en una pelota que recuperaron en zona peligrosa y que afortunadamente Vicent Abril desbarató por dos veces, especialmente meritoria la primera parada ante el lanzamiento de Van Den Heerik. El jugador neerlandés sería el encargado de abrir el marcador poco antes del minuto 20 haciendo bueno un buen pase a la espalda de la defensa valencianista.

La respuesta del filial no se hizo esperar en un espectacular lanzamiento de Víctor JR desde la frontal que desvió a corner, Marcos, el guardameta local con una también espectacular intervención a mano cambiada. Posteriormente sería Lucas Núñez el que ejecutó con precisión una falta lejana que salió rozando la escuadra.

En el tramo final de la primera mitad lo siguió intentado el VCF Mestalla con varios centros de Monferrer por banda derecha y Rubi por banda izquierda pero sin acabar de encontrar un remate claro. Sería de nuevo el Terrassa FC quien se amplió el marcador justo antes del descanso en una gran acción individual de Sergio Cortés con un gran lanzamiento desde la frontal.

Segunda parte

Obligado a reaccionar Miguel Ángel Angulo introdujo dos cambios de inicio en la segunda mitad con la entrada de Pol Trigueros y David Otorbi. En los dos primeros minutos acumuló dos llegadas con peligro, una primera con un lanzamiento con peligro de Víctor JR y posteriormente en un centro lateral por la izquierda que obligó a Marcos a rechazar con apuros ante la llegada de Aimar.

El filial buscaba el gol que le metiera en partido, sin descuidar las acometidas del Terrassa FC que se encontró en un par de ocasiones con Vicent Abril. La más clara para los nuestros en una acción por derecha de David Otorbi que centró con mucha intención, dejó pasar Mario Domínguez, recién entrado al terreno de juego, y acabó disparando Trigui por encima del larguero. Por dos veces tuvo el gol el VCF Mestalla en sendas acciones de Marc Jurado a las que no llegó conectar Mario Domínguez por escasos centímetros.

En los minutos finales entraron al terreno de juego también Mario Guilabert y Alex Cerdá, en busca del gol, que volvió a negar Marcos a duro lanzamiento de Otorbi por banda derecha.

Terrassa-Valencia Mestalla / Marc Ferrer / Terrassa FC

Próximo partido

La próxima cita del VCF Mestalla será este próximo miércoles ante el FC Barcelona B, en partido aplazado de la jornada 15, que se disputa a partir de las 18:00 h en el Johan Cruyff de Barcelona. La próxima cita en el Antonio Puchades será este domingo 11 de enero a las 12:00 h ante el Torrent CF.