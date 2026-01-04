El Valencia CF con más 'ridículos' en la primera vuelta desde 1940

Hablar del Valencia CF de Meriton Holdings pulverizando récords negativos se ha convertido, por desgracia, en un lugar común. Un club completamente a la deriva que desaparece de los rankings internacionales, que pierde posiciones en las clasificaciones históricas, que colecciona malos registros a domicilio, en términos de goleadas en contra... El cuento de nunca acabar en el último lustro.

Contra el Celta de Vigo sumó un nuevo ridículo en el campo, otra vez perdiendo un partido en el que encajó cuatro goles. Ya van tres en lo que va de temporada y todavía no ha finalizado la primera vuelta del campeonato, algo que ha pasado muy pocas veces en la historia del club, más concretamente esta es la tercera, pero en las dos anteriores ni siquiera existían las retransmisiones televisivas en España de eventos deportivos. Ni siquiera en blanco y negro.

Una circunstancia inédita en el Siglo XXI

Este equipo, que perdió encajando seis goles contra el Barça, cuatro frente al Real Madrid y cuatro ante el Celta de Vigo en Balaídos, ya suma tres 'goleadas' en contra de las sonrojantes por la envergadura del marcador. En todo el Siglo XXI no ha pasado algo igual, de hecho al club nunca le había pasado siquiera dos veces en estos 25 años. En las 21/22, 19/20, 13/14 y 12/13 el Valencia CF llegó a la jornada 18 con solamente una derrota en estos términos y en el resto de campañas no pasó ni una sola vez.

Imagen de la plantilla del Valencia al llegar a Manises / Superdeporte

Un precedente hace 86 años

Para encontrarse un desempeño tan infausto en una primera vuelta a nivel de contundentes goleadas en contra habría que marcharse ni más ni menos que a la temporada 1940/41, desde luego otro fútbol competamente distinto, en la que el Valencia perdió hasta cuatro veces encajando cuatro o más goles en la primera vuelta del torneo (y acabó quedando quinto, además de sumar más victorias en esa primera vuelta que el actual equipo). El siguiente peor registro en Primera División data de la 1932/33 con tres derrotas, con el club todavía aterrizando en la élite en los primeros compases de su historia.

La triste 'Nueva Realidad'

n Valencia moderno nunca ha sido tantas veces vapuleado en la primera mitad de un campeonato, de hecho han sido mucho más habituales los arranques de temporada que invitaban al valencianismo a soñar con hacer grandes cosas, pero la nueva realidad de este club, derivada de la gestión de Meriton Holdings y de sus ayudantes en Valencia, le coloca en una posición tan incómoda como esta.