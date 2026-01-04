La victoria del Girona manda al Valencia a puestos de descenso en una jornada nefasta

El desastre de Balaídos, donde el equipo de Carlos Corberán cayó por cuatro goles a uno, va a escocer a lo largo de la semana entre el valencianismo. El enésimo varapalo lejos de Mestalla abrió la puerta para que el Valencia CF terminase la jornada en zona de descenso, una puerta que aprovechó y por la que entró el Girona FC ganando en la tarde del domingo en Mallorca.

La victoria del Girona en Son Moix (1-2) ha devuelto al Valencia CF a la decimoctava posición de la Liga, es decir, dentro de las tres últimas plazas de la clasificación, las mismas que en la jornada 38 supondrán perder la categoría y jugar en la campaña 2026/27 en Segunda división.

Domingo de malas noticias en laLiga para el Valencia

Más allá del padecimiento de ver al Valencia caer humillado en Vigo, el domingo todavía trajo más disgustos para la afición blanquinegra. No solo el triunfo de los gerundenses en Mallorca... También la resurrección de los dos últimos, Levante UD y Real Oviedo. El conjunto 'granota' de la mano de Luís Castro, su nuevo entrenador, asaltó el Ramón Sánchez Pizjuán con un sorprendente 0-3 endosado al Sevilla FC. Y, dos horas más tarde, los ovetenses han rascado un punto en el feudo del Deportivo Alavés (1-1).

André Almeida, en el calentamiento del equipo en Balaídos / LaLiga

Peor imposible. Así ha sido la jornada 18 para los valencianistas. Del enfado y la decepción, sensaciones con las que acabó el sábado en el aeropuerto de Manises, se ha pasado al nerviosismo de verse nuevamente en descenso y comprobar como el equipo es incapaz de ganar un partido en LaLiga. No lo hace desde el 21 de noviembre en el derbi de Mestalla ante el Levante UD (1-0).

¿Cuál es la distancia con la salvación?

Los goles de los ucranianos Tsygankov y Vanat para el Girona en Mallorca envían al conjunto blanquinegro a la antepenúltima posición de la tabla y, sobre todo, dan mucho oxígeno a los de Míchel, que sufrieron hasta el final tras un tanto de penalti de Muriqi. Ahora, los catalanes son decimosextos con 18 unidades, dos más que las 16 del Valencia. A los de Corberán les toca esperar al resultado del último duelo de la jornada, Real Sociedad - Atlético, para saber cuál es la distancia a la que quedará la salvación.

Así la segunda mitad de la tabla... muy apretada / Sofascore.com

Si el Atlético de Madrid gana en San Sebastián, la Real (17) será el objetivo más cercano para los valencianistas a un solo punto. Pero si los 'txuri-urdin' sacan un resultado positivo, la primera posición de permanencia quedará a dos puntos. El resultado del Girona, no solo para el Valencia, es un golpe de atención para un amplio grupo de equipos separados por únicamente tres o cuatro puntos: La misma Real, Mallorca (18), Rayo Vallecano (18), Alavés (19) Osasuna (19), Sevilla (20) y Getafe (21).

Los futbolistas del Oviedo celebran el tanto de Fede Viñas / LaLiga

A todo esto, se unen los resultados de Levante y Oviedo, que aprietan todavía más la pelea y, en especial, reviven a dos contrincantes que muchos veían ya desahuciados. No obstante, los de Orriols se han situado a solo un partido -tres puntos- de poder rebasar al Valencia gracias, de momento, a su mejor 'goalaverage' general. El Levante (13) se coloca a tres puntos y el Oviedo (12), que ha empatado ante el Alavés (con un hombre menos, su goleador Fede Viñas, durante la recta final del encuentro en Vitoria), a cuatro unidades de los blanquinegros en la tabla de LaLiga.

El club del que Peter Lim es el máximo accionista desde 2014 comenzará un nuevo intento por escapar de la zona de descenso este próximo sábado 10 de enero, día en que el Elche CF, con 22 puntos, noveno, visitará el estadio de Mestalla.