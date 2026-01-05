Primer movimiento del Valencia CF para la portería 26/27

Primer movimiento en la portería de cara a la temporada 26/27. El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Cristian Rivero para prolongar su contrato hasta el próximo 30 de junio de 2027. El joven guardameta, criado en la ciudad deportiva de Paterna, seguirá vinculado a la entidad de Mestalla una temporada más (acaba contrato en 2026), tal y como ha informado Cope y la semana pasada avanzó Tribuna Deportiva.

Según ha podido saber SUPER, el plan del Valencia es que Rivero continúe con el rol de tercer portero la próxima temporada y eso permita la posibilidad de ceder a los dos porteros internacionales de la selección española Sub-20 Vicent Abril y Raúl Jiménez en los que el club tiene muchas esperanzas depositadas en clave futuro.

El movimiento de renovar a Cristian Rivero también permite al club cubrirse las espaldas y asegurarse la presencia de un portero en pretemporada teniendo en cuenta que la continuidad de Julen Agirrezabala y Stole Dimitrievski no está garantizada.

Agirrezabala finaliza su cesión del Athletic y el club no se encuentra en disposición de ejecutar su opción de compra por más de diez millones de euros. El único escenario para que continúe en Mestalla pasa por su voluntad (puede recibir ofertas más atractivas) y una hipotética negociación con el conjunto vasco para rebajar el precio o intentar una nueva cesión, porque el Athletic tiene claro que su portero titular seguirá siendo Unai Simón.

El nuevo escenario de Dimitrievski

Dimitrievski, por su parte, tenía pie y medio fuera del Valencia. Sin embargo, la importante lesión muscular de Julen Agirrezabala puede cambiar el escenario. El normacedonio asumirá la responsabilidad de la portería en LaLiga desde el sábado contra el Elche y no hay que olvidar que el club mantiene el control con una cláusula que pemite ampliar su contrato (acaba en 2026).