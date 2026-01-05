Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala y Diakhaby: Confirmados los peores pronósticos

Más problemas para el Valencia CF. Carlos Corberán se queda sin su portero titular y sin su central con más experiencia. Julen Agirrezabala y Mouctar Diakhaby sufren lesiones musculares importantes y estarán alrededor de dos meses de baja cada uno. Esos son los partes médicos que ha emitido el club sobre sus dos jugadores lesionados.

Agirrezabala

Tras todas las pruebas realizadas, el guardameta del Valencia CF, Julen Agirrezabala, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, sufrida durante el partido ante el RC Celta de Vigo.

El portero valencianista realizará tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.

Diakhaby

Tras las pruebas realizadas, el central del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, sufrida durante el partido ante el RC Celta de Vigo.

El defensa valencianista va a seguir un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.