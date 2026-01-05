Las últimas visitas del Elche a Mestalla: del gol de Piccini al doblete de Cavani

Pase lo que pase este sábado en Mestalla ante el Elche, el Valencia CF firmará la segunda peor primera vuelta de su historia desde que la victoria vale tres puntos (1997-98). Con 16 puntos antes de alcanzar la segunda vuelta de la Liga, el equipo solo puede mejorar los 13 con los que cerró la primera vuelta la pasada temporada, cuando Carlos Corberán llegó al banquillo para sustituir a Rubén Baraja.

En ese contexto, el duelo ante el conjunto ilicitano vuelve a poner el foco en un rival cuyas visitas recientes a la Avenida de Suecia han reflejado, con crudeza, las distintas etapas de crisis, resistencia y frustración del club. Desde empates que supieron a derrota hasta triunfos agónicos celebrados como auténticas finales, el Elche ha sido en los últimos años un espejo incómodo del Valencia. Un repaso a los cuatro precedentes más recientes en Mestalla ayuda a entender por qué este enfrentamiento nunca ha sido uno más.

Valencia – Elche (3-1) | Temporada 2014-15: balón parado y noche plácida

El precedente más cómodo se remonta a la temporada 2014-15. Aquel Valencia se impuso por 3-1 en un partido marcado por la efectividad y el dominio del balón parado. Los tres goles blanquinegros llegaron tras saques de esquina perfectamente ejecutados por Pablo Piatti.

Mustafi abrió el marcador con un potente remate, Parejo amplió la ventaja y una acción desafortunada para los visitantes Paco Alcácer dejó el encuentro prácticamente sentenciado. El gol del Elche en el tramo final fue una mera anécdota en una noche tranquila en Mestalla, muy alejada del sufrimiento que caracterizaría los enfrentamientos posteriores.

El Valencia de Nuno celebra la plácida victoria ante el Elche CF / EFE

Valencia – Elche (1-0) | Temporada 2020-21: ganar para respirar

En plena crisis deportiva y anímica, el Valencia de Javi Gracia se jugaba mucho más que tres puntos ante un Elche también hundido en la clasificación. El partido fue espeso, tenso y marcado por el miedo a cometer un error que lo echara todo a perder.

El único gol llegó en la primera mitad, cuando Gonçalo Guedes puso un centro preciso al corazón del área que Daniel Wass convirtió de cabeza tras un gran desmarque. A partir de ahí, el encuentro se transformó en una prueba de resistencia para los blanquinegros.

Testarazo de Daniel Wass para adelantar al Valencia / EFE

El Valencia desperdició ocasiones clarísimas, incluido un penalti fallado por Carlos Soler, mientras que el Elche insistió con centros laterales que mantuvieron la angustia hasta el último suspiro. El pitido final fue un alivio más que una celebración: tres puntos vitales para respirar y alejar a un rival directo.

Valencia – Elche (2-1) | Temporada 2021-22: Piccini y un disparo para la épica

El duelo de la temporada 2021-22 fue un ejercicio de dominio sin sentencia. El Valencia de José Bordalás fue superior durante muchos minutos, generó ocasiones suficientes para cerrar el partido, pero la falta de acierto mantuvo con vida a un Elche que acabaría castigando cualquier relajación.

Gonçalo Guedes abrió el marcador tras una gran acción iniciada por Jasper Cillessen, decisivo durante todo el encuentro. El Valencia perdonó y lo pagó tras el descanso, cuando Lucas Boyé aprovechó un error defensivo para empatar el partido y sembrar el nerviosismo en Mestalla.

Cuando el empate parecía definitivo, emergió el héroe inesperado. Cristiano Piccini, desde fuera del área, conectó un potente disparo con el exterior que se coló en la portería ilicitana y desató la locura en el estadio. Aún hubo tiempo para el sufrimiento, con una última acción polémica que Cillessen salvó sobre la línea. Una victoria agónica que mantuvo al Valencia en la pelea europea.

Valencia – Elche (2-2) | Temporada 2022-23: el doblete de Cavani que no bastó

El Valencia de Gennaro Gattuso afrontaba el partido como una oportunidad ideal para engancharse a la lucha por Europa. Y durante la primera mitad, el equipo respondió con uno de sus mejores tramos del curso. Dominio claro, presión alta y protagonismo ofensivo, especialmente por la banda izquierda, donde Gayà y Lino marcaron diferencias constantes.

El guion se torció en el minuto 29, cuando Mamardashvili cometió un penalti en la primera llegada del Elche y Pere Milla adelantó a los visitantes. El golpe no hundió al Valencia, que reaccionó con carácter. Primero, Edinson Cavani transformó con autoridad un penalti y antes del descanso culminó la remontada con un remate certero tras un centro medido de André Almeida.

Cavani celebra el 1-0 ante el Elche / F. Calabuig

Con el 2-1, Mestalla esperaba una segunda parte plácida, pero ocurrió todo lo contrario. El Valencia bajó la intensidad, perdió el control del partido y permitió crecer al Elche. Pere Milla volvió a aparecer, esta vez con un remate de cabeza completamente solo, para firmar el empate. El 2-2 final dejó una sensación de oportunidad desperdiciada y evidenció la fragilidad del equipo tras el descanso.

En ese recorrido de partidos, resultados y sensaciones, el Valencia llega al presente con la mochila cargada de dudas y urgencias. Mestalla, escenario de noches épicas y decepciones recientes ante el Elche, vuelve a exigir una reacción que vaya más allá del marcador. Porque ya no se trata solo de sumar puntos para maquillar una primera vuelta histórica por lo bajo, sino de ofrecer señales de competitividad y carácter en un estadio que ha visto repetirse demasiadas veces el mismo guion. Frente al Elche, como tantas otras veces, el Valencia vuelve a jugar contra su pasado más reciente.