Ya hay horario para el Valencia CF - RCD Espanyol y el derbi Levante UD - Elche CF

El Valencia CF ya conoce otro partido más para este inicio de año. LaLiga ha hecho oficiales los horarios correspondientes a la Jornada 21 de LaLiga previstos para los días 23, 24 y 25 de enero. El conjunto valencianista recibe en Mestalla al RCD Espanyol de Manolo González, actualmente en puestos europeos. La cita será el sábado 24 de enero a las 16:15 horas.

https://x.com/LaLiga/status/2008191765418017271?s=20 / RRSS Valencia CF

Los de Carlos Corberán se enfrentarán al que será su cuarto partido de 2026 y el segundo en Mestalla, escenario que ha sido vital para conseguir los pocos puntos que posee el equipo. El primer partido ante su afición lo tendrán este sábado 10 de enero a las 21:00 ante el Elche CF, uno de los derbis autonómicos y el equipo revelación de la competición. Después, para completar el mes de enero, se enfrentará al Getafe y posteriormente recibirá al Espanyol.

El derbi autonómico

En el caso de Levante UD y Elche CF también se ha anunciado la fecha de este choque autonómico entre recién ascendidos. El conjunto de Luis Castro recibe al Elche CF el viernes 23 de enero, a las 21:00. El conjunto levantinista se batira en duelo contra la revelación de la competición en un choque que le podría servir para salir del abismo del descenso. Los de Eder Sarabia viajaran hasta el Ciutat de València para disputar un encuentro que no han conseguido ganar todavía como visitantes en todo el Siglo XXI.

Marcelino, Xabi y la lucha por el liderato

El Villarreal CF - Real Madrid es uno de los partidos más importantes en la historia reciente de la competición. Dos equipos de lo más alto de la tabla y que este año compiten prácticamente por los mismos objetivos: el liderato. Ya hay fecha para este duelo y será el sábado 24 de enero a las 21:00. Los de Marcelino pueden dar un golpe sobre la mesa y arrebatarle la segunda plaza al conjunto merengue. Los de Xabi Alonso necesitan encadenar victorias en la competición doméstica si pretenden hacerse con el título.