El Valencia CF y el Levante UD, protagonistas en la cabalgata de Reyes

Los dos grandes clubes de la ciudad participaron en el desfile de la tarde del 5 de enero en Valencia, sumándose a la tradicional fiesta familiar junto a miles de asistentes

Las carrozas de Valencia CF y Levante UD en la Cabalgata de Reyes 2026

Las carrozas de Valencia CF y Levante UD en la Cabalgata de Reyes 2026

Ismael Bocanegra

València

Esta tarde de 5 de agosto se vivió con especial ilusión en Valencia durante la celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, un evento que cada año reúne a miles de familias en el centro de la capital del Túria para dar la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar. Este broche a las fiestas navideñas, contó con la presencia destacada del Valencia CF y el Levante UD en su recorrido por las principales calles de la ciudad. El tradicional desfile, que arrancó a las 17:30 horas tras la llegada de Sus Majestades por la Marina, reunió a más de 1.300 participantes entre asociaciones, carrozas y colectivos locales, entre ellos los dos clubes de fútbol más representativos de la ciudad.

La mascota del Valencia CF (AMUNT) durante la Cabalgata de los Reyes Magos

La mascota del Valencia CF (AMUNT) durante la Cabalgata de los Reyes Magos

Ambos equipos aparecieron junto a la comitiva real en un acto que combina tradición y comunidad, aportando color y energía a una de las citas más emotivas del calendario festivo valenciano. La cabalgata, que incluyó espectáculos artísticos, figuras monumentales como «Selene, la Diosa de la Ilusión», y el tradicional reparto de caramelos y peluches, recorrió calles como Navarro Reverter, Puerta del Mar, Plaza de la Reina y San Vicente Mártir hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.

La carroza del Levante UD durante la Cabalgata de Reyes

La carroza del Levante UD durante la Cabalgata de Reyes

La participación de Valencia CF y Levante UD refuerza el vínculo de ambas entidades con la ciudad y sus aficionados, más allá del ámbito deportivo, en una jornada pensada especialmente para los niños y las familias. Al final del desfile, los Reyes Magos subieron al balcón consistorial para dirigirse a los asistentes y continuar con la recepción en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, donde entregaron obsequios y saludaron a los más pequeños.

Cabalgata de Reyes 2026

Cabalgata de Reyes 2026

La participación de los clubes deportivos añadió un toque festivo y emotivo al recorrido, en el que tanto la afición como los más pequeños pudieron disfrutar de las carrozas y de los miembros de las respectivas entidades. El Levante UD, a través de representantes de sus diferentes secciones —incluyendo jugadores y deportistas de la Fundación Cent Anys— acompañó a los Reyes Magos por las calles de Valencia, llevando el espíritu levantinista y repartiendo ilusión en cada paso de su carroza.

Participantes de la Fundacion Cent Anys del Levante UD durante la Cabalgata de Reyes

Participantes de la Fundacion Cent Anys del Levante UD durante la Cabalgata de Reyes

