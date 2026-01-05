El Valencia CF y el Levante UD, protagonistas en la cabalgata de Reyes

Esta tarde de 5 de agosto se vivió con especial ilusión en Valencia durante la celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, un evento que cada año reúne a miles de familias en el centro de la capital del Túria para dar la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar. Este broche a las fiestas navideñas, contó con la presencia destacada del Valencia CF y el Levante UD en su recorrido por las principales calles de la ciudad. El tradicional desfile, que arrancó a las 17:30 horas tras la llegada de Sus Majestades por la Marina, reunió a más de 1.300 participantes entre asociaciones, carrozas y colectivos locales, entre ellos los dos clubes de fútbol más representativos de la ciudad.

La mascota del Valencia CF (AMUNT) durante la Cabalgata de los Reyes Magos / Germán Caballero

Ambos equipos aparecieron junto a la comitiva real en un acto que combina tradición y comunidad, aportando color y energía a una de las citas más emotivas del calendario festivo valenciano. La cabalgata, que incluyó espectáculos artísticos, figuras monumentales como «Selene, la Diosa de la Ilusión», y el tradicional reparto de caramelos y peluches, recorrió calles como Navarro Reverter, Puerta del Mar, Plaza de la Reina y San Vicente Mártir hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.

La carroza del Levante UD durante la Cabalgata de Reyes / Germán Caballero

La participación de Valencia CF y Levante UD refuerza el vínculo de ambas entidades con la ciudad y sus aficionados, más allá del ámbito deportivo, en una jornada pensada especialmente para los niños y las familias. Al final del desfile, los Reyes Magos subieron al balcón consistorial para dirigirse a los asistentes y continuar con la recepción en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, donde entregaron obsequios y saludaron a los más pequeños.

Cabalgata de Reyes 2026 / Germán Caballero

La participación de los clubes deportivos añadió un toque festivo y emotivo al recorrido, en el que tanto la afición como los más pequeños pudieron disfrutar de las carrozas y de los miembros de las respectivas entidades. El Levante UD, a través de representantes de sus diferentes secciones —incluyendo jugadores y deportistas de la Fundación Cent Anys— acompañó a los Reyes Magos por las calles de Valencia, llevando el espíritu levantinista y repartiendo ilusión en cada paso de su carroza.