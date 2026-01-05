Se avecina un problema al Valencia CF con la lesión de Julen Agirrezabala

Al Valencia CF no le están saliendo las cosas nada bien. La ilusión con la que empezó la temporada tras una buena segunda vuelta de Carlos Corberán y lo que parecía un mercado de fichajes más que aceptable no tardó en esfumarse. El tiempo pone las cosas en su lugar y lo que está claro es que el Valencia CF ha arrancado el año en puestos de descenso tras la abultada derrota ante el Celta de Vigo en Balaídos. Todavía queda mucho curso por delante, ya que no se ha alcanzado el ecuador de LaLiga, pero las sensaciones son tan malas como los resultados.

El duelo en tierras gallegas supuso un jarro de agua fría, ya que el equipo empezó dominando a su rival, pero el paso de los minutos cambió la cara a todos. Por si fuera poco, dejando de lado tanto marcador como clasificación liguera, los de Corberán acumularon por lo menos tres bajas importantes para el derbi ante el Elche. Tanto Copete como Hugo Duro vieron su quinta amarilla del campeonato, mientras que Julen Agirrezabala no pudo terminar el encuentro hasta el punto que Pepelu terminó con guantes bajo palos.

El guardameta vasco, cedido por el Athletic, se lesionó en los isquios tras una mala salida forzada por otro error defensivo. En la siguiente jugada, quedó claro que tenía problemas, ya que no pudo ni siquiera hacer el amago de parar la pelota que sentenciaba el encuentro. Con todos los cambios 'quemados', tuvo que dejar a su equipo con un jugador menos en el tiempo de descuento.

El Valencia CF teme que la lesión sea de gravedad y las pruebas que se le realizaron en un principio así lo apuntan. Todavía hay que examinarle en profundidad esta semana para conocer el alcance de la lesión, pero en caso de ser grave, podría dejarle más de un mes en el dique seco.

Stole Dimitrievski, en Paterna. / VCF

Las alternativas de Corberán a Agirrezabala

En estos momentos el Valencia CF cuenta con tres porteros en la primera plantilla. Además de Agirrezabala, tanto Stole Dimitrievski como Cristian Rivero son habituales en las convocatorias. El macedonio, ya recuperado de la baja en las últimas fechas, parte con ventaja para hacerse con el puesto en caso de no concretar una salida este mercado de fichajes de enero. Por su parte, Rivero ha firmado su renovación hasta 2027 este mismo lunes. En cualquier caso, a Balaídos viajó Vicent Abril.

Este es el calendario próximo del Valencia CF en LaLiga