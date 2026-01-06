La gripe se ensaña con el Valencia: Otro jugador KO

La Ciudad Deportiva de Paterna despertó en la mañana de Reyes con la plantilla del Valencia aún castigada por la gripe. Ugrinic, que no se subió al avión dirección Vigo, sigue entrenándose al margen de sus compañeros al continuar inmerso en un proceso febril al que se ha unido Jesús Vázquez. El lateral izquierdo salió de titular contra el Celta y, con vistas al vital enfrentamiento contra el Elche, se enreda su presencia en el once debido a la gripe que está navegando por la plantilla del Valencia desde finales de la pasada semana.

Sin embargo, Carlos Corberán suma un efectivo más a sus filas. Eray Comert, quien estuvo en las mismas condiciones que el centrocampista suizo, está de vuelta con el grupo después de superar los síntomas gripales que le castigaron durante los últimos días. De hecho, la vuelta del central supone un alivio para Carlos Corberán. Además de la baja de Julen Agirrezabala, quien padece una lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, Mouctar Diakhaby cayó lesionado en Vigo, por lo que la presencia de Comert, por mucho que no esté contando con demasiado protagonismo, minimizará el parte de bajas en la retaguardia.

De Agirrezabala... a Dimitrievski

Mientras, y para fortuna del técnico de Cheste, el percance físico de Agirrezabala coindice con el regreso de Dimitrievski tras acabar 2025 con una lesión que no le impidió volver a los entrenamientos la semana pasada. No viajó a Vigo, pero su escenario cambia radicalmente ante la baja del meta cedido por el Athletic Club: pasa de estar en el mercado de enero a ser el guardián bajo palos de un Valencia que coquetea peligrosamente con los puestos de descenso.