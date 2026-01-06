Sorteo de octavos de Copa del Rey: ¿a quién se puede enfrentar el Valencia CF?

Este miércoles se celebra el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, competición que entra en su fase decisiva y en la que solo quedan vivos dos representantes valencianos: el Valencia CF y el Elche CF. Tanto Villarreal como Levante cayeron en las primeras rondas contra rivales de menor categoría.

La suerte se empezará a repartir a partir de las 13 horas en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF. Cabe recordar que tanto la ronda de octavos como la de cuartos sigue siendo a partido único y se disputa en el estadio del equipo de menor categoría. En los enfrentamientos entre equipos de la misma división, el estadio anfitrión será el del equipo cuya papeleta salga antes en el sorteo.

¿Quién puede ser el rival del Valencia CF?

Por primera vez desde que la Copa del Rey cambió su formato, el sorteo de los octavos de final será dirigido. Eso quiere decir que los cuatro equipos de la Supercopa, FC BarcelonaReal MadridAtlético de Madrid y Athletic Club, todavía tienen la obligación de enfrentarse a un equipo de menor categoría, en este caso de Segunda División. Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete son los cinco equipos de Segunda que siguen vivos y cuatro de ellos se medirán a los clubes de la Supercopa.

El resto se enfrentan a un sorteo puro. Es decir, tanto el Valencia como el Elche se pueden medir al resto de equipos de Primera que no son los de la Supercopa: Real Sociedad, Betis, Osasuna, Alavés y Rayo Vallecano, así como al equipo de Segunda que no se enfrente a uno de los cuatro 'cocos'. También podría haber derbi de la Comunitat en octavos.

Corberán, entrenador del Valencia desde enero de 2025 / LaLiga

¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey gratis por TV y online?

En España, el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

¿Cuándo se disputa la ronda de octavos?

Una vez se realice el sorteo y los 16 últimos participantes conozcan a su próximo rival, los partidos que componen los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 se celebrarán el martes 13, el miércoles 14 y el jueves 15 de enero.