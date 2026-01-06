El Valencia entra en la recta final del fichaje de Umar Sadiq

El Valencia CF sigue trabajando en la llegada de Umar Sadiq, un fichaje que Carlos Corberán esperaba tener para el encuentro contra el Celta de Vigo y que sigue retrasándose, tal como ocurrió el pasado verano cuando la dirección deportiva fracasó en su intento de incorporar al nigeriano tras semanas de negociaciones con la Real Sociedad.

Según ha adelantado Radio Marca este martes, el acuerdo entre Valencia CF y Real Sociedad para la llegada de Sadiq a Mestalla está avanzado. SUPER puede confirmar que el club blanquinegro ha realizado un nuevo acercamiento con más fuerza en las últimas horas por el atacante nigeriano, dejando la operación muy encarrilada, aunque de momento no se puede dar por cerrada. La Real es un club fuerte en las negociaciones y sigue buscando el mejor rédito económico para abrirle la puerta de salida a su futbolista.

Corberán ha apretado al club en las últimas horas consciente de la necesidad de invertir y reforzar el equipo en ataque. El entrenador ha dejado claro en las últimas conversaciones que su prioridad era Sadiq y que no se planteaba la posibilidad de otras alternativas.

Corberán, entrenador del Valencia desde enero de 2025 / LaLiga

Sadiq sigue presionando

Como ya ocurrió en verano, Sadiq está haciendo fuerza para volver a vestir de blanquinegro y eso está siendo clave para que la operación pueda avanzar. Además, Pellegrino Matarazzo, el nuevo entrenador donostiarra, no ve con malos ojos su salida cuanto antes para ir liberando su posición de jugadores con los que no cuenta.

Sadiq apenas ha tenido protagonismo en el primer tramo de temporada y se quedó sin minutos ante el Atlético de Madrid en el que era el primer partido del nuevo entrenador en el banquillo de Anoeta.

El ridículo en Vigo lo aceleró todo

La punta de ataque era algo fundamental desde hace varias semanas para Corberán y la derrota contra el Celta, además de la manera en la que sucedió, metió más presión si cabe en un club que no tiene tiempo que perder porque ya está en descenso. El Valencia decidió acelerar para cerrar el refuerzo cuanto antes y todo hace indicar que lo conseguirá en las próximas horas, aunque todavía hace falta sellar los últimos flecos de la operación.

Urge el gol

El Valencia tiene muchas carencias y entre ellas está el gol. Hasta el momento, Hugo Duro y Lucas Beltrán se han repartido los minutos en la demarcación de '9', pero el argentino no es un delantero centro puro y el equipo no puede sobrevivir únicamente con los tantos del madrileño, que hasta la fecha ha metido seis. Corberán lleva tiempo pidiendo a Sadiq para complementar la punta de lanza y tras Vigo su insistencia fue mayor.

Hugo Duro tras el gol de Pepelu / LaLiga

Los precedentes son optimistas

Si Sadiq termina llegando, no lo hará precisamente con una racha goleadora arrolladora, de hecho, todavía no ha visto puerta esta temporada. Sin embargo, Corberán y su cuerpo técnico lo conocen bien y confían en que repita el buen rendimiento que ofreció en Mestalla la temporada pasada, cuando llegó al equipo cedido también en el mercado de invierno. El nigeriano terminó anotando cinco goles en liga y fue clave para la reacción del equipo.