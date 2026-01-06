Otra vez carbón

Cualquiera pensaría que lo sucedido en la temporada 2024/25 le hubiera servido al Valencia CF para escarmentar, pero nada más lejos de la realidad. El día de Reyes ha vuelto a tener su parte de carbón para el valencianismo, que se resigna a ver a su equipo, de nuevo, en puestos de descenso tras casi toda la primera vuelta de liga y obligado a completar un segundo tramo de curso de notable para escapar del peligro del descenso.

Y es que la derrota en Balaídos ante el Celta de Vigo, además con un sonrojante 4-1, volvió a mostrar la tan temida imagen del Valencia entre los tres peores equipos de Primera División. Una derrota que confirmó que la crisis deportiva va a más y que Corberán, de momento, no da con la tecla para cambiar el rumbo.

El Celta golea al Valencia en Balaídos / Salvador Sas

¿La nueva normalidad?

Dos veces consecutivas empieza a no ser casualidad. El Valencia ya empezó 2025 en descenso, entonces en una situación todavía más crítica que la actual, y repite en estos primeros días de 2026. La gestión de Meriton todavía tiene daño por causar y sigue degradando a nivel deportivo a un Valencia cuya nueva y triste realidad no parece ser otra que la de luchar por no perder la categoría.

La situación obliga al club a reaccionar en el mercado de invierno, que lleva abierto ya seis días, pero de momento no se ha cerrado ningún refuerzo mientras el tiempo corre en contra de los tres equipos que ocupan el descenso.

Urge una reacción sobre el campo

Mientras Lim y su gestión empequeñecen al club, los jugadores, muchos de ellos de la casa, deben sacar las castañas del fuego para evitar males mayores, pero no están cumpliendo sobre el terreno de juego en estos primeros meses de competición.

El jugador del Valencia Pepelu falla un penalti durante el partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Valencia disputado este sábado en el estadio de Balaidos en Vigo. EFE / Salvador Sas. (Celta) (Valencia) / Salvador Sas / EFE

Tanto Corberán como los futbolistas deben dar un paso al frente, asumir galones y empezar a revertir una situación que, con el paso de las jornadas, empieza a recordar cada vez más a la de hace un año.

Corberán, experiencia como 'salvador'

Carlos Corberán se enfrenta en este 2026 a una situación casi idéntica con la que le tocó lidiar a su llegada al cargo hace un año, aunque con la novedad de que, en esta ocasión, no es nuevo en el banquillo, sino que es él el que ha vivido en primera persona el desastre de primera vuelta.

El año pasado consiguió el milagro, firmando una segunda vuelta 'de Europa' para espantar los fantasmas del descenso y este año, aunque el margen con la salvación es mucho menor, también está obligado a firmar un segundo tramo de curso que palie los escasos 16 puntos que ha sumado el equipo hasta la fecha.