Más bajas para el Valencia en el entrenamiento

La derrota del Valencia CF en Vigo frente al Celta se cobró más víctimas de las deseadas. Más allá de perder el duelo y mostrar de nuevo una mala imagen, la grave lesión de Julen Agirrezabala apunta a la más que previsible titularidad de Stole Dimitrievski, quien tenía un pie fuera del equipo. El macedonio, que se lesionó a mediados de diciembre de la musculatura aductora del muslo derecho, ha comenzado la semana ejercitándose con el grupo y todo apunta a que podrá volver a ponerse bajo los palos de la portería de Mestalla, donde no juega en la Liga desde el que fue el primer partido de Carlos Corberán al frente del Valencia. También acabaron con problemas físicos otros jugadores que serán dudas para el derbi del sábado ante el Elche en Mestalla.

Sin ir más lejos, el lateral derecho portugués Thierry Rendall no se entrenó este miércoles con el Valencia por unas molestias que arrastra desde el partido ante el Celta en Balaídos y esta misma jornada pasa pruebas médicas, mientras que el lateral izquierdo Jesús Vázquez se ha ejercitado al margen al estar recuperándose de un proceso gripal, pero se espera que pueda estar disponible para el choque de LaLiga.

Jesús Vázquez, ante el Celta / LaLiga

Ugrinic y Cömert, recuperados de la gripe

La gripe ha afectado a varios jugadores del Valencia desde finales de año y los últimos en caer afectados fueron Filip Ugrinic y Eray Cömert, pero ambos se han ejercitado con normalidad este miércoles en la Ciudad Deportiva de Paterna. Además de la baja de Thierry, tampoco se ejercitaron con el grupo los lesionados Julen Agirrezabala y Mouctar Diakhaby. El resto trabajó a las órdenes de Carlos Corberán para seguir preparando el partido de este sábado en Mestalla ante el Elche.