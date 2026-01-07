El Burgos CF, rival del Valencia para los octavos de final de Copa del Rey

El Burgos CF será el rival del Valencia CF en la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. La suerte del sorteo que se ha celebrado este miércoles en la Ciudad Deportiva de Las Rozas ha querido que el conjunto blanquinegro se enfrente en El Plantío al conjuno burgalés, de Segunda División.

Medirse a un equipo de Segunda era la opción menos probable para el Valencia, ya que cuatro de los cinco equipos de la categoría de plata que aún siguen vivos en la competición del KO estaban destinados a los cuatro equipos de la Supercopa: Barça, Real MadridAtlético de Madrid y Athletic. Sin embargo, el sorteo ha deparado que los de Corberán todavía se enfrenten a un rival de inferior categoría.

Como marcan las normas, la eliminatoria se disputa en el estadio del club de menor división, por lo que el Valencia tendrá que asaltar El Plantío si quiere estar en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El Burgos, un rival correoso

El Valencia no lo tendrá fácil para acceder a los cuartos de final. Los de Corberán ya han sufrido en rondas previas aunque haya jugado contra equipos de menor categoría, especialmente contra el Cartagena. Además, el Burgos es un rival correoso, que se hace fuerte en su estadio y con posibilidad de plantear un partido incómodo para los de Carlos Corberán.

Además, el conjunto burgalés ya sabe lo que es 'cargarse' a un Primera, y es que en la ronda de dieciseiavos dejó por el camino al Getafe de Bordalás con un 3-1 en El Plantío. Previamente había eliminado al Real Zargoza y al Atlético Tordesillas.

¿Cuándo se disputan los octavos de final de la Copa del Rey?

Los partidos que componen los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26 se celebrarán el martes 13, el miércoles 14 y el jueves 15 de enero. Todavía se desconocen los horarios oficiales y en qué día queda encuadrada cada eliminatoria pero las RFEF lo hará oficial en las próximas horas.

El Elche, menos suerte

El otro equipo valenciano vivo en la Copa del Rey, el Elche CF, ha tenido menos suerte a priori y tendrá que visitar La Cartuja para medirse al Betis, probablemente el enfrentamiento más comprometido posible.

Así quedan los octavos de final de la Copa del Rey

Deportivo - Atlético de Madrid

Racing - Barça

Cultural Leonesa - Athletic

Albacete - Real Madrid

Burgos - Valencia

Betis - Elche

Real Sociedad - Osasuna

Alavés- Rayo