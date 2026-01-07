Los peligros del Burgos CF y El Plantío, rival del Valencia CF en Copa del Rey

El Valencia CF ha tenido relativa suerte en el sorteo de este miércoles para conocer al que será su rival en octavos de final de Copa del Rey. El cuadro de Carlos Corberán sólo tenía un 14% de posibilidades de medirse a un equipo de LaLiga Hypermotion. Los cuatro clubes de la Supercopa tenían la ventaja inicial de jugar contra rivales de menor categoría y, tras el reparto, sólo quedaba el Burgos CF en el bombo. El Valencia CF fue la primera bola en salir y tocará viajar a El Plantío en lo que puede considerarse una eliminatoria trampa.

Hay que recordar que el cruce copero de octavos se decide a partido único, por lo que el factor Mestalla desaparece de la ecuación. Por otro lado, los de Corberán deberán prepararse para un partido más exigente de lo habitual en lo físico por cuestiones climáticas. Sin ir más lejos, se espera que el choque se juegue a una temperatura próxima a los tres grados, sin descartar lluvia o incluso nieve. Además, el Valencia CF llegará en plena crisis deportiva, ocupando puestos de descenso y entre los partidos frente al Elche en Mestalla y Getafe en el Coliseum.

Las fortalezas del Burgos CF

Dejando de lado la crisis del Valencia y el poder de El Plantío, está claro que el Burgos CF no será un rival fácil. El equipo campa en mitad de tabla de LaLiga Hypermotion, pero cuenta con una de las defensas más fiables del torneo. Cantero, ex de Osasuna o Villarreal, es un portero con nivel de Primera, aunque en Copa viene jugando Jesús Ruiz. Son el segundo equipo que menos goles encaja (20 en 20 partidos).

Lizancos, celebrando un gol con sus compañeros / LaLiga

En verano ficharon a Lizancos por sólo 200.000 euros, un lateral derecho que sonó con fuerza para el Valencia CF y por el que varios equipos de Primera ya se han interesado. La dirección deportiva valencianista no quiso ofrecer más de 100.000 euros y terminó favoreciendo su salida en dirección Burgos. Se unió de esta manera a un equipo especialmente joven y en el que hay ganas de sobra como para dar otra campanada. Por el momento han superado sus tres eliminatorias al vencer a Tordesillas, Zaragoza y Getafe.

Reparto de goles

El conjunto que entrena Ramis cuenta con un llamativo reparto de goles. Su máximo goleador es David González, un joven mediocentro que acumula 5 goles y 4 asistencias en el campeonato liguero. Le sigue con cuatro Fer Niño, delantero de Rota desvinculado del Villarreal CF hace un par de temporadas. Podría no llegar a la cita su revulsivo Mateo Mejía (3 goles) por culpa de una lesión de tobillo.