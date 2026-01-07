Enzo Pérez tiene nuevo equipo... ¡con casi 40 años!
El centrocampista argentino ha finalizado su contrato con River Plate, pero seguirá en la élite argentina para disputar la Copa Libertadores
Enzo Pérez se resiste a colgar las botas. El argentino, que en febrero cumplirá 40 años, seguirá al pie del cañón en la máxima categoría del fútbol de su país una vez finalizado su contrato con River Plate. Ahora, con la mira puesta en la Copa Libertadores, ha firmado por el Argentinos Juniors que dirige Nicolás Díez.
El club anunció este martes la incorporación del exjugador del Valencia CF a través de las redes sociales, donde publicó un vídeo del jugador con el uniforme rojiblanco y la palabra "jerarquía". El futbolista, surgido en Godoy Cruz de Mendoza, tuvo dos pasos por Estudiantes de La Plata y River Plate y disputó siete temporadas en Europa, entre el Benfica portugués y el conjunto de Mestalla, donde recaló como máximo capricho de Lim en 2015.
En sus dos campañas y media nunca llegó a parecerse al que rindió a buen nivel en Portugal, vistiendo la camiseta valencianista 74 veces, no llegando a marcar ningún gol y dejando un pobre registro de dos asistencias ligueras. No destacó tampoco por su liderazgo en el vestuario o sobre el verde, su organización de juego ni capacidad de destruir el del rival, aunque sí que se convirtió en uno de los valenciansitas más tarjeteados de la historia por partido al ver una amarilla cada dos encuentros. Llegó a portar el brazalete de capitán.
Así anunció Argentinos Juniors el fichaje de Enzo
En rendimiento / precio, uno de los peores medios de la historia del Valencia CF
Es el quinto fichaje más caro de la historia del Valencia CF (25 millones) y símbolo junto a Negredo y Abdennour de la mala gestión de Peter Lim a la hora de elegir sus grandes inversiones. Cuajó dos muy buenas temporadas en el Benfica y fueron conscientes de la insistencia del máximo accionista en su incorporación, por lo que pidieron una suma totalmente desproporcionada. Medio año después, llegó como refuerzo invernal. Su garra y carácter camuflaron un rendimiento mediocre en el Valencia y tras dos campañas y media, se 'regaló' a River Plate por 2,5 kilos, el 10% de lo que costó.
- Primer movimiento del Valencia CF para la portería 26/27
- El Valencia entra en la recta final del fichaje de Umar Sadiq
- Final: Valencia Basket logra otra victoria aplastante
- Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala y Diakhaby: Confirmados los peores pronósticos
- El Valencia BC evita el descenso y jugará la repesca en Burgos
- La gripe se ensaña con el Valencia: Otro jugador KO
- El Valencia CF se queda en manos de Dimitrievski
- Horario y dónde ver el Estrella Roja - Valencia Basket de la Euroliga en directo