Enzo Pérez tiene nuevo equipo... ¡con casi 40 años!

Enzo Pérez se resiste a colgar las botas. El argentino, que en febrero cumplirá 40 años, seguirá al pie del cañón en la máxima categoría del fútbol de su país una vez finalizado su contrato con River Plate. Ahora, con la mira puesta en la Copa Libertadores, ha firmado por el Argentinos Juniors que dirige Nicolás Díez.

El club anunció este martes la incorporación del exjugador del Valencia CF a través de las redes sociales, donde publicó un vídeo del jugador con el uniforme rojiblanco y la palabra "jerarquía". El futbolista, surgido en Godoy Cruz de Mendoza, tuvo dos pasos por Estudiantes de La Plata y River Plate y disputó siete temporadas en Europa, entre el Benfica portugués y el conjunto de Mestalla, donde recaló como máximo capricho de Lim en 2015.

En sus dos campañas y media nunca llegó a parecerse al que rindió a buen nivel en Portugal, vistiendo la camiseta valencianista 74 veces, no llegando a marcar ningún gol y dejando un pobre registro de dos asistencias ligueras. No destacó tampoco por su liderazgo en el vestuario o sobre el verde, su organización de juego ni capacidad de destruir el del rival, aunque sí que se convirtió en uno de los valenciansitas más tarjeteados de la historia por partido al ver una amarilla cada dos encuentros. Llegó a portar el brazalete de capitán.

Enzo Pérez, como portero de River Plate / EFE

Así anunció Argentinos Juniors el fichaje de Enzo

En rendimiento / precio, uno de los peores medios de la historia del Valencia CF