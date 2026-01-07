El exvalencianista Paulista deja el Besiktas por motivos personales
El central hispanobrasileño estaba siendo un fijo en los onces iniciales del equipo turco, que le ha abierto la puerta para abandonar la entidad sin coste alguno
Gabriel Paulista dejó el Valencia CF el 31 de enero de 2024 en una traumática salida casi sobre la bocina del cierre de mercado. Fue una especie de rescisión, ya que acababa contrato el 30 de junio, pero iba camino de renovar de manera automática un año más en caso de jugar 20 encuentros con el equipo. Fueron seis temporadas en las que defendió la camiseta valencianista en 220 ocasiones y su salida le mandó directamente al Atlético de Madrid unos meses, hasta que finalmente se marchó al Besiktas turco.
Ahora, un nuevo cambio de rumbo podría llevarle de vuelta a Brasil. A sus 35 años y tras hablar con el Besiktas, ha recibido permiso del club para marcharse sin coste alguno. El motivo no es otro un problema familiar, la enfermedad incurable de su madre. Desde la cuenta oficial del club en X colgaron un vídeo en el que se despiden del jugador, visiblemente emocionado: "Buen viaje, Gabi". A su vez, el técnico Sergen Yalçin añadió su propio agradecimiento: "Estamos muy contentos de haber trabajado con un jugador tan bueno. Las puertas del Besiktas siempre están abiertas para él. Gracias".
La confesión de Paulista tras ser despedido del Valencia CF
"Yo tenía contrato y una cláusula de renovación automática. Yo quería quedarme, por todo, intenté hablar con el club para, no sé, igual bajar el sueldo, hacer algo, pero el club ya sabéis cómo funciona, cada vez…", haciendo referencia a la política de desinversión de Meriton en el club. "Es una lástima, pero cada vez peor. Y entonces yo intenté bajarlo, quería igual quitar la cláusula, también, pero nada. Le dije a mi representante que tenía la sensación de que el Valencia CF me iba a echar", reconoció a 'Relevo'.
"Mi representante me dijo: 'Yo creo que no va a hacer esto, porque tú tienes una historia dentro del club, has ganado un título, ya llevas casi siete años y te va a respetar'. Y yo: 'No, esto va a pasar'. Y hablé con mi mujer y mi mujer también dijo lo mismo: 'No te va a respetar, te va a echar'. Y yo, cada vez, cuando iba llegando enero, mi corazón me apretaba más porque yo no quería salir. No quería, de verdad, te lo juro, no quería por nada. Y, bueno, al final llegó enero y pasó lo que ya todos saben", afirmó en su momento desde Turquía. Ahora le toca volver a Brasil, acompañar a su madre y disfrutar de sus últimas experiencias como futbolista antes de colgar las botas.
- Primer movimiento del Valencia CF para la portería 26/27
- El Valencia entra en la recta final del fichaje de Umar Sadiq
- Final: Valencia Basket logra otra victoria aplastante
- Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala y Diakhaby: Confirmados los peores pronósticos
- El Valencia BC evita el descenso y jugará la repesca en Burgos
- La gripe se ensaña con el Valencia: Otro jugador KO
- El Valencia CF se queda en manos de Dimitrievski
- Horario y dónde ver el Estrella Roja - Valencia Basket de la Euroliga en directo