¡Empate heroico del Mestalla en el minuto 95 contra el Barcelona!

El Valencia Mestalla consiguió un valioso y merecido empate (2-2) ante el FC Barcelona Atlètic en el Estadi Johan Cruyff, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 del Grupo III de Segunda Federación, disputado este miércoles. Un gol agónico en el minuto 95, obra de Aimar Blázquez desde el punto de penalti, permitió al filial valencianista sumar su primer punto de 2026 en un duelo exigente, intenso y marcado por la fe competitiva del equipo dirigido por Miguel Ángel Angulo.

Antes del inicio del partido, se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Fernando Martín, técnico de la Academia VCF, recientemente fallecido en un trágico accidente en Indonesia, en un gesto de respeto que sobrecogió a ambos conjuntos.

Minuto de silencio por Fernando Martín / FC Barcelona

Gol tempranero y reacción del filial

El FC Barcelona Atlètic fue el primero en generar peligro con una espectacular chilena de Guille Fernández que obligó a Vicent Abril a lucirse con una gran estirada. Poco después llegó el 1-0, en un centro lateral de Juan Hernández que se envenenó y acabó colándose en la portería del Valencia Mestalla, adelantando al conjunto local.

El gol espoleó a los catalanes, que asumieron mayor posesión, aunque el filial valencianista no perdió la compostura. Con la velocidad de David Otorbi y Marc Jurado, el Mestalla fue ganando metros y acumulando presencia en campo rival, especialmente a balón parado, una faceta clave del encuentro.

El Mestalla iguala antes del descanso

El premio llegó tras un saque de esquina botado con potencia por Mario Domínguez desde la izquierda. El balón quedó suelto en el área y Víctor JR, muy atento, aprovechó el rechace para batir a Emilio Bernad con un preciso disparo con la izquierda, firmando el 1-1 y haciendo justicia al crecimiento del filial valencianista.

Iranzo pugna un balón en el encuentro / FC Barcelona

El tanto dio paso a los mejores minutos del Mestalla en la primera parte, con mayor dominio y confianza. Sin embargo, cuando el descanso parecía cercano, el Barça Atlètic volvió a adelantarse en una acción desafortunada para los valencianistas, dejando el marcador en 2-1 al término de los primeros 45 minutos.

Los de Angulo se vuelcan tras inicio de la segunda mitad

Tras la reanudación, el Mestalla dio un paso adelante obligado por el marcador. El equipo de Angulo salió decidido a buscar el empate, encadenando llegadas y transmitiendo una sensación constante de peligro. La ocasión más clara llegó en un remate de Prevedini, que se encontró con una gran intervención de Emilio Bernad, exjugador del Valencia CF.

Mario Domínguez disputa un balón en un encuentro muy igualado / FC Barcelona

El dominio valencianista se intensificó con nuevas acciones de David Otorbi, primero con un disparo a las manos del guardameta y después provocando una serie de saques de esquina que mantenían al Barça Atlètic encerrado. Víctor JR estuvo cerca del segundo con otro potente remate desde fuera del área que volvió a exigir al portero local.

Cambios y asedio final

Con el paso de los minutos, el Valencia Mestalla incrementó su apuesta ofensiva. Lucas Núñez, Rodrigo Gamón y Aimar Blázquez entraron al terreno de juego para refrescar el ataque, mientras el filial acumulaba hasta siete córners, en uno de los cuales la defensa blaugrana estuvo cerca de marcar en propia puerta.

En el tramo final, Angulo agotó sus opciones con las entradas de Mario Guilabert y Jaume Durà. El empate estuvo cerca en una gran acción individual de Aimar Blázquez, que no pudo finalizar, y en un potente disparo de Guilabert ya en el descuento, nuevamente repelido por Bernad.

Penalti decisivo y justicia en el marcador

Tras ese último saque de esquina llegó la jugada clave del partido. Jaume Durà fue derribado claramente en el área, en boca de gol, y el colegiado no dudó en señalar penalti. Con el reloj marcando el minuto 95, Aimar Blázquez asumió la responsabilidad y transformó la pena máxima con enorme sangre fría para establecer el 2-2 definitivo, un empate que premió el esfuerzo, la insistencia y el fútbol del filial valencianista.