Los números de Umar Sadiq a los que se aferra el Valencia CF

El Valencia CF ya tiene prácticamente cerrada la incorporación en propiedad de Umar Sadiq, un delantero que dejó huella en su anterior etapa como valencianista y cuyos números explican por qué el club se aferra a su figura para cambiar el rumbo de la temporada. El atacante nigeriano, que llegó en la segunda mitad del curso 2024/25 a un equipo hundido en la clasificación, fue mucho más que un refuerzo invernal: se convirtió en un símbolo de esperanza para una afición golpeada por la situación deportiva.

Sadiq aterrizó en un Valencia colista, atrapado en una dinámica negativa y sin capacidad para reaccionar pese a la llegada de Carlos Corberán. Sin ritmo competitivo tras apenas contar para la Real Sociedad en la primera mitad de la campaña, el delantero africano fue ganando protagonismo de manera progresiva hasta convertirse en una de las grandes claves de la permanencia. Su impacto fue inmediato tanto en lo futbolístico como en lo emocional, algo que Mestalla supo reconocer.

Un debut discreto y una adaptación progresiva

El estreno de Umar Sadiq con la camiseta del Valencia CF se produjo en la Copa del Rey ante el Eldense, mientras que su debut liguero llegó en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla. Aquel empate supo a poco para los pupilos de Corberán, pero marcó el inicio de una evolución constante del delantero, que fue encontrando sensaciones y confianza con el paso de las jornadas.

Aficionados en Ourense / SD

Tras meses sin continuidad, Sadiq necesitaba minutos y confianza. Ambos factores llegaron en Valencia. Su primer gol como blanquinegro fue en Copa ante el Ourense, un rival de menor entidad, pero el tanto dejó destellos de la calidad y potencia que atesora el nigeriano. A partir de ahí, su crecimiento fue exponencial.

El gol como salvación en escenarios hostiles

El primer gol de Sadiq en LaLiga llegó en un contexto inmejorable para ganarse a la afición: el derbi autonómico ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Un tanto en los minutos finales permitió al Valencia rescatar un punto en un campo siempre complicado y ante un rival que atravesaba un gran momento en la competición doméstica.

Sadiq celebra su gol contra el Villarreal en febrero, que dio un punto en La Cerámica / ANDREU ESTEBAN

Ese gol no fue un hecho aislado. Semanas después, Sadiq volvió a ser decisivo en El Sadar frente a Osasuna. Allí firmó un doblete que permitió al conjunto blanquinegro sumar otro punto vital. El segundo tanto, un espectacular taconazo en los minutos finales, quedó grabado en la memoria colectiva del valencianismo, acompañado de una celebración que terminó de conquistar a Mestalla.

Mestalla también disfrutó de Sadiq

Aunque la mayoría de sus goles llegaron lejos de casa, el delantero nigeriano también dejó su sello en el feudo valencianista. Fue el autor del gol de la victoria ante el Real Valladolid, un triunfo crucial en la lucha por la permanencia. Aquella noche, el valencianismo volvió a creer en su equipo gracias, en gran parte, al acierto de su delantero centro.

Los jugadores abrazan a Sadiq, autor del tanto que encarriló el triunfo del pasado curso ante el Valladolid / F. Calabuig

Su última diana del curso llegó en Vallecas, en un momento de máxima necesidad. Un gol que sirvió para rescatar un punto más y confirmar que Sadiq aparecía siempre cuando el Valencia más lo necesitaba.

Números que explican una permanencia

Los datos de Umar Sadiq en su anterior etapa como jugador del Valencia CF son tan claros como contundentes: cinco goles en LaLiga y uno en Copa del Rey, que se tradujeron directamente en seis puntos para el equipo. Tres de esos puntos llegaron fuera de casa, una asignatura pendiente para el Valencia, que en la temporada 2025/26 aún no ha conseguido ganar a domicilio, y los otros tres en la victoria ante el Valladolid en Mestalla.

De los seis goles anotados, cinco fueron lejos del estadio valencianista y solo uno como local, un detalle que subraya su capacidad para rendir en escenarios adversos y bajo presión. Justo lo que necesita un equipo acostumbrado a sufrir.

El Valencia se aferra a su impacto

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Umar Sadiq volverá a vestir la camiseta del Valencia CF, esta vez en propiedad. El club confía en que el rendimiento mostrado en su anterior etapa no fuera flor de un día y que el delantero pueda ser una pieza clave para cambiar el devenir de la temporada y asegurar la permanencia en Primera División.

Más allá de los números, Sadiq aportó carácter, liderazgo y una conexión especial con la grada. En un Valencia necesitado de referentes, el nigeriano representa una apuesta basada en hechos recientes. Seis goles, seis puntos y una sensación clara: cuando Sadiq estuvo en el campo, el Valencia tuvo motivos para creer.