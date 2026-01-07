Umar Sadiq pasa pruebas médicas en Paterna
Umar Sadiq ya está en València. El nuevo delantero del Valencia CF ha llegado a la capital del Turia esta tarde por carretera procedente de San Sebastián para convertirse en nuevo jugador blanquinegro por las dos próximas temporadas y media. El nigeriano se ha despedido esta mañana en Zubieta del cuerpo técnico, la plantilla y los empleados de la Real Sociedad y ha continuación se ha desplazado con un coche rumbo a València con permiso del club donostiarra y parada incluida en Madrid.