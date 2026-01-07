Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
Umar Sadiq pasa pruebas médicas en Paterna

Umar Sadiq pasa pruebas médicas en Paterna

F. Calabuig

Umar Sadiq pasa pruebas médicas en Paterna

F. Calabuig

RRSS WhatsAppCopiar URL

Umar Sadiq ya está en València. El nuevo delantero del Valencia CF ha llegado a la capital del Turia esta tarde por carretera procedente de San Sebastián para convertirse en nuevo jugador blanquinegro por las dos próximas temporadas y media. El nigeriano se ha despedido esta mañana en Zubieta del cuerpo técnico, la plantilla y los empleados de la Real Sociedad y ha continuación se ha desplazado con un coche rumbo a València con permiso del club donostiarra y parada incluida en Madrid.

TEMAS

Tracking Pixel Contents